Resident Evil: Village présente son DLC, Shadows of Rose

PC Édition Standard → 18,99 € au lieu de 59,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 22,5 € au lieu de 71,52 €, soit 69 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 37,99 € au lieu de 69,99 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 68,75 € au lieu de 71,52 €, soit 4 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Les joueurs et amoureux de la licence Resident Evil attendaient depuis un très long moment, huitième épisode majeur, afin de compléter l'aventure horrifique. C'est à l'occasion d'un showcase spécial que Capcom a levé le voile sur, qui arrivera plus tard dans l'année.Celles et ceux ayant apprécié l'expérience pourront, grâce à ce DLC, profiter de trois fonctionnalités et ajouts majeurs. En premier lieu, notez que. Nous incarnerons Rose, la fille d'Ethan, dans une aventure exclusivement jouable à la troisième personne. Mais la bande-annonce reste assez énigmatique.Du contenu sera également disponible pour le mode Mercenaires, en vous laissant jouer de nouveaux personnages, tels que Chris Redfield, Heisenberg, et même Lady Dimitrescu. Enfin, il sera possible de refaire l'histoire principale à la troisième personne, si vous n'étiez pas fan de la vue à la première personne, ou si cela vous faisait trop peur.Tout cela fait partie de. Si vous ne possédez pas encore Resident Evil: Village , mais que tout ceci vous donne envie, sachez qu'une Édition Gold arrivera à la même date, comprenant ces ajouts. Rappelons également que la version VR du titre est en développement pour le PS VR2. Si vous ne possédez toujours pas RE: Village, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :