Resident Evil Re:Verse peine à trouver ses joueurs

En janvier 2021, Capcom avait annoncé un projet original pour la licence Resident Evil,. L'idée semblait plutôt bonne sur le papier, à l'époque, puisque le jeu propose un mode match à mort, opposant six joueurs lesquels incarnent les personnages iconiques de la franchise. Les parties durent cinq minutes et lorsque vous êtes éliminés, vous devenez une arme biologique, qui pourra être de plus en plus puissante au fil du temps.Cependant, les mois qui ont suivi n'ont pas donné de nouvelles informations à propos du titre, qui a même été repoussé deux fois, sans que nous ayons davantage de détails sur le gameplay. Ce n'est que durant l'été 2022 que Capcom est revenu vers nous, en nous partageant, notamment, une date de sortie. Il a également été confirmé que le titre n'allait être disponible de manière gratuite que pour les possesseurs de Resident Evil: Village, et que les autres devraient payer 39,99 €...Ce qui devait arriver s'est donc produit :. En effet, le pic d'utilisateurs simultanés est de seulement 2 080 (ce qui est faible pour une production Resident Evil), et celui-ci est intervenu lors d'un accès anticipé de deux jours, avant la sortie... Depuis, le millier de joueurs simultanés n'a pas été franchi,. Rajoutons à cela le fait qu'un manque de joueurs puisse impacter négativement le gameplay, avec un temps d'attente plus long,. À titre de comparaison, Resident Evil 5, sorti en 2009, possède de meilleures statistiques.La bonne nouvelle, toutefois, est que les développeurs ont annoncé que du contenu était prévu, censé apporter de nouvelles choses, comme des personnages jouables, des créatures ou des cartes. Espérons que le titre arrive à trouver son public, compte tenu de la popularité de la licence,