Resident Evil: Village : La Gold Edition s'offre une démo

Durant le Resident Showcase du 20-21 octobre de cette année, Capcom a dévoilé de nombreuses informations concernant la franchise et est revenu sur la « Winter's Expansion » et l'édition Gold de, devant sortir prochainement. En plus de cela, le studio de développement a fait une annonce qui devrait ravir les joueurs et les joueuses.En effet,est actuellement disponible, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam). Celle-ci permet ainsi aux joueurs de découvrir le soft, pendant une durée de soixante minutes au total. Par ailleurs, c'est également l'occasion d'essayer la vue à la troisième personne, l'une des nouveautés à venir grâce à la « Winter's Expansion ».Mais ce ne fut pas la seule annonce du showcase. Capcom en a profité pour indiquer qu'un accès anticipé pourest prévu et le studio a, d'ailleurs, annoncé les dates Pour rappel, l'édition Gold de Resident Evil: Village sort le 28 octobre prochain. À cette date, la « Winter's Expansion », incluant le DLC Shadows of Rose , la vue à la troisième personne et The Mercenaries: Additional Orders, se rendra aussi disponible. Si vous ne possédez toujours pas Resident Evil: Village, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :