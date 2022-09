Resident Evil: Village : Du gameplay pour le DLC Shadows of Rose

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 39,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Deluxe → 27,25 € au lieu de 71,52 €, soit 62 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 37,99 € au lieu de 39,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Deluxe → 68,75 € au lieu de 71,52 €, soit 4 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors d'un showcase spécial, qui s'est déroulé il y a plusieurs mois maintenant, Capcom a partagé des informations quant à l'extension à venir de. Nommé, et faisant partie de la « Winter's Expansion », ce DLC doit débarquer à la fin du mois d'octobre. Récemment, nous avons eu le droit à du gameplay.En effet, les journalistes d'IGN ont pu essayer une démo de Shadows of Rose et ils en ont profité pour partager. Ainsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle d'une durée de sept minutes, les joueurs et les joueuses ont un bel aperçu dudit DLC, dans lequel ils devront affronter de nouveaux ennemis, entre autres.Pour rappel, les événements narrés dans Shadows of Rose ont lieu 16 ans après ceux de Resident Evil: Village. Comme vous le savez probablement déjà, Shadows of Rose nous invite à incarner Rosemary Winters, la fille d'Ethan, et l'aventure nous est proposée en vue à la troisième personne.Rappelons que le DLC Shadows of Rose doit arriver le 28 octobre prochain, sur toutes les plateformes de jeu concernées. La « Winter's expansion », qui se rendra disponible à cette même date, comprend également la vue à la troisième personne pour le jeu de base et le mode « The Mercenaries: Additional Others » Si vous ne possédez toujours pas Resident Evil: Village, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :