Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 20 janvier 2026 à 15h13
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de janvier 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en janvier 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour janvier 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC, en janvier 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Brews & Bastards 6 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
Little Nightmares Enhanced Edition 6 janvier Cloud, Handheld, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Atomfall 7 janvier Cloud, Console, Handheld et PC Premium
Lost in Random: The Eternal Dice 7 janvier Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Premium
Rematch 7 janvier Cloud, PC et Xbox Series Premium
Space Marine - Master Crafted Edition 7 janvier Cloud, PC et Xbox Series Premium
Final Fantasy 8 janvier Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Star Wars Outlaws 13 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
 My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery 15 janvier Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Resident Evil Village 20 janvier Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
MIO: Memories in Orbit  20 janvier Cloud, Handheld, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
Death Stranding Director's Cut 21 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
 RoadCraft 21 janvier PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Ninja Gaiden Ragebound 21 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
 The Talos Principle 2 27 janvier PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Anno: Mutationem 28 janvier Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass
Drop Duchy  28 janvier Cloud, PC et Console  Ultimate, Premium, PC Game Pass
 MySims: Cozy Bundle 29 janvier PC Ultimate, PC Game Pass
Warhammer 40,000: Space Marine 2  29 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de janvier 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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