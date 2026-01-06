Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de janvier 2026.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour janvier 2026

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Brews & Bastards 6 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Little Nightmares Enhanced Edition 6 janvier Cloud, Handheld, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Atomfall 7 janvier Cloud, Console, Handheld et PC Premium Lost in Random: The Eternal Dice 7 janvier Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Premium Rematch 7 janvier Cloud, PC et Xbox Series Premium Space Marine - Master Crafted Edition 7 janvier Cloud, PC et Xbox Series Premium Final Fantasy 8 janvier Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Star Wars Outlaws 13 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery 15 janvier Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Resident Evil Village 20 janvier Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass MIO: Memories in Orbit 20 janvier Cloud, Handheld, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass Death Stranding Director's Cut 21 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass RoadCraft 21 janvier PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Ninja Gaiden Ragebound 21 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass The Talos Principle 2 27 janvier PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Anno: Mutationem 28 janvier Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass Drop Duchy 28 janvier Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass MySims: Cozy Bundle 29 janvier PC Ultimate, PC Game Pass Warhammer 40,000: Space Marine 2 29 janvier Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass

















Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.