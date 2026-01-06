Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de janvier 2026, il y a du très bon
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de janvier 2026.
À lire également
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Brews & Bastards
|6 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Little Nightmares Enhanced Edition
|6 janvier
|Cloud, Handheld, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Atomfall
|7 janvier
|Cloud, Console, Handheld et PC
|Premium
|Lost in Random: The Eternal Dice
|7 janvier
|Cloud, Xbox Series, Handheld et PC
|Premium
|Rematch
|7 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|Space Marine - Master Crafted Edition
|7 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|Final Fantasy
|8 janvier
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Star Wars Outlaws
|13 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
|15 janvier
|Cloud, Console, Handheld et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Resident Evil Village
|20 janvier
|Cloud, Console et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|MIO: Memories in Orbit
|20 janvier
|Cloud, Handheld, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|Death Stranding Director's Cut
|21 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|RoadCraft
|21 janvier
|PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Ninja Gaiden Ragebound
|21 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|The Talos Principle 2
|27 janvier
|PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Anno: Mutationem
|28 janvier
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Drop Duchy
|28 janvier
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|MySims: Cozy Bundle
|29 janvier
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|29 janvier
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
commentaire (0)