Resident Evil 8 Village : Date de sortie, trailer, gameplay, tous les détails à savoir

Date de sortie, trailer, détails, histoire : retrouvez tout ce que vous devez savoir sur Resident Evil 8: Village.

L'histoire de Resident Evil 8: Village



Gameplay et cadre de Resident Evil 8

Trailer de RE8: Village

Date de sortie de Resident Evil 8: Village

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si le studioest mondialement connu pour avoir créé des licences telles que Street Fighter ou encore Devil May Cry,. Apparue pour la première fois, Alone in the Dark. Cependant, ce dernier était destiné à un plus large public malgré ses zombies terrifiants et autres monstres. Après de nombreux jeux, plusieurs films et quelques remakes,Pour ce nouveau jeu, nous retrouvons notre protagoniste. Après un séjour tumultueux chez la famille Baker dans, la bande-annonce des'ouvre sur, cette dernière étant en train de lire une histoire à son enfant. Cependant,lorsque l'un des personnages bien connu de la licence va venirPourquoi Chris a-t-il tué Mia ? Dans quel but ? S'agit-il d'une vengeance ? Tant de questions laissées sans réponse, mais Ethan ne va pas en rester là et décide de partir à la pêche aux informations., et il va devoir faire face à des habitants méfiants, terrifiés et parfois dangereux, mais pas seulement. Loups-garous et sorcières seront également présents. Plongés dans une ambiance des plus sinistre, presque malsaine, dansnous avons l'impression d'être confrontés une autre époque, nous ramenant plusieurs dizaines d'années en arrière. La bande-annonce suggère également queComme son prédécesseur RE7,, ce qui, selon Kellen Haney (community manager de Capcom), apportera un avantage viscéral au combat. Ce dernier a déclaré dans une publication parue sur le blog de PlayStation que chaque rencontre est un combat personnel pour la survie contre des ennemis terrifiants, obligeant les joueurs à garder un œil sur l'environnement et à chercher constamment des ressources et des ennemis en territoire inconnu. De plus,Concernant le cadre de RE8, le titre même suggère celui-ci. En effet,, mais également danset enneigée, alors que les joueurs pourront aussi découvrir. S'inspirant clairement de Van Helsing,Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de rumeurs sur ce dernier s'est officialisé lors de la conférence de Sony le 11 juin dernier . Dévoilant pour la première fois sa bande-annonce, nous y découvrons les premières images plantant alors le décor et l'ambiance.Annoncé pour, il n'y a pas plus de précision surpour le moment. Biohazard étant sorti en janvier 2017, nous pouvons espérer que Resident Evil 8: Village soit disponible pour janvier 2021.Pour suivre toute l'actualité sur, n'hésitez pas à consulter nos articles traitant de ce dernier juste ici