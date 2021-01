Resident Evil 8: Village dévoile sa date de sortie et annonce une démo exclusive sur PS5

Resident Evil 8: Village partage sa date de sortie

La démo de Resident Evil 8: Village disponible sur PS5

À la rencontre de nouveaux personnages

, nous avons pu découvrir une toute nouvelle bande-annonce, cette dernière mettant en avant des personnages encore inconnus. De plus,Sa date de parution est tombée :. Contrairement à certaines rumeurs, le titre se rendra bien disponible sur les old-gen, à savoir la PS4 et la Xbox One, en plus du PC. Pour celles et ceux l'achetant sur ces plateformes et souhaitant passer sur la next-gen par la suite, une mise à jour gratuite sera disponible.Vous pouvez d'ores et déjàdans ses différentes éditions.Si vous êtes en possession d'une PS5,. Dans celle-ci,. Le but de cette démo jouable est surtout de vous familiariser avec l'univers de la licence, mais aussi de découvrir les nouvelles performances mises en avant grâce aux nouvelles technologies de la PS5 ainsi que de sa manette DualSense.Une seconde démo sera disponible un peu plus tard durant le printemps prochain.Nous en savons désormais un peu plus surgrâce à un trailer inédit. Comme nous le savions,. Cependant cette dernière se fait enlever par, et c'est Ethan va partir à sa recherche.Cependant, il devra faire face àque nous avons donc pu découvrir, ces derniers semblant être les antagonistes du titre. Parmi eux, nous avons découvert une femme d'un certain âge, et celle-ci semble vouloir en découdre avec, le protagoniste de notre aventure.Également, lors d'une conversation téléphonique, cette même femme s'adresse à. Peut-être est-elle la responsable de toutes les mésaventures dont va être victime Ethan ? Resident Evil 8: Village sera donc disponible le 7 mai prochain sur PC, PS4, PS5 Xbox One et Xbox Series X/S.