Resident Evil 4 Remake serait déjà en développement

Il semblerait que Capcom n'ait pas de temps à perdre, puisque le remake de Resident Evil 4 serait, d'ores et déjà, en préparation, avec une sortie prévue d'ici deux ans.

Sorti en 2005,est l'un des jeux de la franchise les plus appréciés et les plus vendus, et pourrait bien lui aussi connaître sa version Remake, comme le suggèrent les derniers bruits de couloir. Ce sont nos confrères de VGC qui rapportent la nouvelle, partageant ainsi de nombreuses informations sur ce potentiel nouvel opus de la franchise.Le remake deserait donc dirigé par le studio, qui a œuvré sur RE 3 sorti au début du mois d'avril 2020, et est commandé par un vétéran de chez Capcom,, également ancien PDG chez PlatinumGames. M-Two travaillerait d'ailleurs sur ce projet depuis 2018, mais n'aurait pas réussi à obtenir la collaboration de(il travaille actuellement sur une production de Bethesda, GhostWire: Tokyo ). Néanmoins, toujours selon VGC, ce dernier aurait donné quelques conseils sur la réalisation.Si aucun autre détail n'a été fourni,, soit un an après l'hypothétique sortie de Resident Evil 8 , qui devrait être officialisé sous peu.Pour rappel,aurait demandé à certains de ses joueurs et plus particulièrement les amateurs de la franchise Resident Evil s'ils souhaitent encore (re)découvrir certains de ses titres par le biais de remakes . En fonction des réponses, il est possible quesoit le dernier Remake proposé par le studio, d'autant plus que ce dernier, bien que sorti en 2005, n'est pas aussi « ancien » dans son gameplay et son approche que pouvait l'être le 2 et 3.