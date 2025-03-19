Resident Evil 3 débarque sur iPhone malgré les échecs répétés de Capcom sur iOS

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 19 mars 2025 à 11h10
Malgré les échecs commerciaux répétés de ses précédents portages iOS, Capcom persiste et lance aujourd'hui Resident Evil 3 Remake sur iPhone et iPad. Pari audacieux ou tentative désespérée ?
Resident Evil 3 débarque sur iPhone malgré les échecs répétés de Capcom sur iOS

Un remake ambitieux désormais disponible sur les appareils Apple

Après avoir porté Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil Village sur iOS, Capcom ajoute à son catalogue mobile le remake de Resident Evil 3 sorti en 2020.

Disponible dès maintenant sur iPhone 15 et modèles supérieurs, ainsi que sur iPad et Mac équipés d'une puce Apple Silicon (M1 ou ultérieure), ce portage espère enfin séduire les joueurs mobiles, jusqu'ici plutôt frileux envers les titres Resident Evil sur ce support.

Un historique de portages compliqués sur iOS

Depuis deux ans, les portages Resident Evil sur appareils Apple n'ont jamais rencontré le succès commercial attendu. Malgré une réduction actuelle massive de 75 % sur Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Village, ces jeux n'ont pas réussi à convaincre le public mobile, principalement en raison d'une ergonomie difficile à adapter aux contrôles tactiles. Resident Evil 3 Remake parviendra-t-il à inverser cette tendance ?

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Une adaptation taillée pour les appareils Apple récents

Capcom promet que ce nouveau portage exploitera pleinement les performances graphiques des dernières générations d'appareils Apple. Profitant des capacités du chipset Apple Silicon, ce Resident Evil 3 Remake bénéficie d'un affichage optimisé et d'une fluidité accrue, rapprochant l'expérience de celle disponible sur consoles et PC.

Par ailleurs, une fonctionnalité intéressante a été ajoutée : les joueurs pourront utiliser une fonctionnalité optionnelle "Auto-Aim" et une assistance renforcée pour faciliter l'expérience sur écran tactile, une approche visant à séduire les joueurs mobiles plus occasionnels.

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À l'occasion du lancement de Resident Evil 3 Remake, Capcom propose une offre très attractive : les quatre autres titres Resident Evil (2, 4, 7 et Village) disponibles sur les plateformes Apple bénéficient actuellement d'une réduction massive de 75 %. Une manière de tenter d'attirer enfin les joueurs mobiles vers ces portages, jugés jusqu'ici trop chers par le public.

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Un partenariat coûteux, mais stratégique avec Apple

Malgré les échecs commerciaux, Capcom poursuit probablement ces portages en raison d'accords commerciaux conclus avec Apple. La présence régulière des titres Resident Evil sur la plateforme de Cupertino pourrait être un engagement contractuel visant à renforcer la crédibilité gaming de l'écosystème Apple auprès des joueurs traditionnels. À ce stade, l'accueil réservé à Resident Evil 3 Remake sur iOS déterminera certainement l'avenir de la série sur cette plateforme.

Resident Evil 3 Remake est désormais téléchargeable sur l'App Store pour iPhone 15 et ultérieurs, iPad et Mac M1 ou supérieur. Les joueurs mobiles ont ainsi une nouvelle opportunité de redécouvrir la terreur culte dans leur poche, à condition de donner une chance à ce titre ambitieux, bien qu'adapté à un support toujours complexe pour les jeux d'action.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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