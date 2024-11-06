Resident Evil 9 pourrait avoir 2 héros emblématiques comme personnages principaux

Resident Evil 9 n'a pas encore été officialisé par Capcom, mais les rumeurs concernant ses personnages principaux se multiplient. Si elles se confirment, elles devraient ravir les fidèles de la première heure.

Jill et Leon, prisonniers d'une île dans Resident Evil 9 ?

Un neuvième opus à la saga Resident Evil serait en développement chez Capcom. Cependant,Seules quelques déclarations partagées par son réalisateur laissent supposer que le projet existe et qu'il pourrait être synonyme de renouveau pour la franchise. Toutefois, une vidéo partagée le 5 novembre 2024 sur la chaine YouTube Residence of Evil a présenté plusieurs leaks en lien avec le projet. L'un d'entre eux concerne ses personnages principaux, etD'après les informations de Residence of Evil,Un playtesteur ayant participé à l'une des deux sessions de test organisées en 2024 aurait affirmé aux propriétaires de la chaine YouTube que Jill et Leon évolueraient surLes rumeurs évoquent également quelques pistes sur. Jill serait traquée par un homme-bouc tandis que Leon serait aux prises avec un stalker.Toujours dans un esprit nostalgique ou pour ravir la communauté, les deux personnages pourraient recevoir le soutien de 2 autres noms bien connus de la saga : Chris Redfield et Barry Burton. Enfin, il est précisé que Leon aurait la même apparence que dans le film d'animation sorti en 2012 (à savoir Resident Evil: Damnation).Toutefois,. Tant que Capcom n'aura pas officialisé le titre, elles resteront de l'ordre de la spéculation. Il est possible d'espérer une première présentation lors des Game Awards, mais rien n'est encore garanti.