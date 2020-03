Resident Evil 3 Remake : Une vidéo de comparaison de la version 1999 et 2020 dévoilée

Une nouvelle vidéo comparant la version de Resident Evil 3 de 1999 à celle de 2020 vient d'être publiée, et le résultat est bluffant.

Les expériences déchirantes de Jill dans Resident Evil 3 se déroulent dans les heures cauchemardesques précédant et suivant les événements de Resident Evil 2, apportant un nouvel éclairage sur le sort des habitants de Raccoon City. Chaque espoir d'évasion est coupé par une autre star de la franchise Resident Evil: l'imposante Nemesis Bio Organic Weapon. Cette monstruosité brutale, mais intelligente utilise un arsenal d'armes de grande puissance pour éliminer sans discernement les membres STARS survivants de la ville, avec Jill étant sa cible finale.

Il ne reste plus qu'un petit mois avant la sortie de Resident Evil 3 Remake qui est prévue pour le 3 avril 2020. Si nous avons appris le 6 mars dernier que les Safe Rooms du jeu seront vraiment sûres et nous permettront de prendre un peu de répit, Cycu1 a publié quelques heures plus tard sur sa chaîne YouTube une vidéo comparant la version de 1999 à celle de 2020. Ces images de gameplay rappelleront des souvenirs effrayants et surtout beaucoup de nostalgie, mais nous pouvons surtout constater le travail qui a été effectué par Capcom pour redonner un (gros) coup de jeune au jeu. Dans ce gameplay mélangeant alors les deux versions, Jill Valentine fait face à une ville totalement détruite, et surtout envahie de zombies. La version de 1999 proposait aux joueurs une caméra fixe et une vue plongeante, alors que le remake propose quant à lui une caméra qui suit totalement le personnage et n'est donc plus "fixée" à un certain angle. Nous avons des mouvements de caméra beaucoup plus libres et surtout beaucoup moins restreints que dans la version originale. Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et sera accompagné d'une version multijoueur asymétrique avec RE: Resistance.