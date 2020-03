Resident Evil 3 Remake : Capcom confirme que les Safe Rooms seront vraiment sûres

À quelques jours de la sortie Resident Evil 3 Remake, Capcom continue d'alimenter les futurs joueurs en informations.

Après l'annonce deconcernant la prochaine démo de Resident Evil 3 Remake , quelques informations continuent d'alimenter le prochain remake tant attendu de cette cultisme licence. Si vous pensiez pouvoir vous reposer sur vos lauriers, détrompez-vous.À moins d'un mois de sa sortie, nous apprenons grâce à Gamesradar queet que vous pourrez vous octroyer un moment de répit. Contrairement à ce qui a été rapporté dans un premier temps par Official Xbox Magazine, Capcom a confirmé qu'il sera impossible à l'antagoniste de venir vous embêter jusque dans ces zones.S'il avait été dit le contraire dans un premier temps, c'est que OXM avait expliqué qu'il avait dû rentrer par effraction dans une pièce qui ressemblait à s'y méprendre à une Safe Room, car une machine à écrire afin d'enregistrer votre progression était présente. Seulement il n'en était rien et le Nemesis l'a poursuivi jusque dans cette pièce. Il en avait alors été déduit que Capcom s'était amusé à violer la règle inviolable de la Safe Room. Cependant, si la personne aux commandes s'était rendu compte que la musique des Safe Rooms n'était pas présente, elle aurait su que cette dernière n'en était pas une.De plus, une information et pas des moindres :, à tel point que Capcom a décidé d'implanter un système de voyage rapide pour les joueurs. Le studio nous promet également beaucoup de contenu optionnel afin de récupérer des armes ou d'autres équipements.Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et sera accompagnée d'une version multijoueur asymétrique avec RE: Resistance . Si vous souhaitez le précommander,