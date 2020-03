Resident Evil 3: Remake : Une version Switch à prévoir ?

À quelques jours de sa sortie sur PS4, Xbox One et PC, des dataminers ont découvert qu'une version Switch de Resident Evil 3: Remake serait également disponible.

No plans right now for a native version. But a cloud version for Switch is being explored. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 24, 2020

Dernière ligne droite avant la sortie de. Depuis quelques jours les joueurs ont pu découvrir ce prochain opus grâce à sa démo , alors que la bêta pour Resistance arrive ce 27 mars. Mais il semblerait que les développeurs réservent encore quelques surprises.Si plusieurs titres de la licence sont disponibles sur la console de Nintendo,. Mais pour le prochain titre, selon le site Rely On Horror . En effet, le datamining de RE 3 Remake bat son plein en ce moment, et un élément a attiré l'attention de l'un d'eux : les fichiers du jeu mentionneraient un système de sauvegarde automatique et une connexion avec l'eShop de la Switch.L'analyste principal de Niko Partners,, a brièvement abordé cette question sur Twitter,sur la plateforme, similaire à ce que les développeurs ont fait avec Resident Evil 7. Si cela finit par se produire, il sera intéressant de voir si lui aussi sera limité à des régions spécifiques.Pour rappel,sera disponible dès le 3 avril prochain, sur PC, PS4 et Xbox One, et intégrera le mode multijoueur Resistance , qui opposera quatre survivants à un Mastermind. Si vous souhaitez le précommander, sachez que