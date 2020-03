Resident Evil 3: Remake : La démo désormais disponible, une mise à jour day one prévue

Une petite mise à jour day one est prévue pour le remake de Resident Evil 3. Sachez également que la démo est disponible.

La démo deest désormais disponible depuis ce 19 mars sur PS4, Xbox One et PC, mais il va falloir vous montrer encore un peu patient avant la sortie de ces deux titres, même si une bêta ouverte sera prochainement disponible pour le mode multijoueur, Resistance . Celle-ci sera disponible le 27 mars prochain, sur toutes les plateformes.À l'occasion le sortie imminente de RE 3 Remake,a prévu une. Si le jeu n’est pas lourd, rassurez-vous, celle-ci ne sera pas non plus excessive, comptez. Elle aura pour but de corriger une vague de petits problèmes, mais nous n'avons pas plus de détails à son sujet pour le moment.Pour rappel,sera disponible dès le 3 avril prochain, sur PC, PS4 et Xbox One, et intégrera le mode multijoueur Resistance , qui opposera quatre survivants à un Mastermind. Si vous souhaitez le précommander, sachez que notre partenaire