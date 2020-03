Resident Evil 3 Remake : La ville Raccoon City sera plus grande, et pourra être davantage explorée

À l'approche de la sortie du remake de Resident Evil 3, Capcom continue de distiller quelques informations aux futurs joueurs, lesquels pourront profiter de la ville de Raccoon City plus grande que jamais.

Je pense que les références sont vraiment amusantes pour les personnes qui ont joué au jeu original, et qui ont grandi durant cette période.

sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction de 26 %, soit 44 euros

En effet, la société japonaise, en charge de l'édition et du développement de, s'est entretenue avec le Xbox Official Magazine permettant de partager quelques informations supplémentaires, notamment au sujet de lalieu des principaux événements de l'opus.Nous apprenons, par exemple, que la ville sera composée de certaines zones inexistantes dans la version originale, sortie en 1999. Des chemins multiples seront également au rendez-vous et, même si Peter J. Fabiano précise qu'il ne s'agit pas d'un jeu en monde ouvert. Ce dernier ajoute, qui plus est, que, y compris au jeu original, devant plaire aux joueurs.Naturellement, qui dit plus grande ville, dit davantage de déplacements. Pour limiter ces longs périples, pouvant parfois vous faire perdre du temps, Capcom indique qu', souvent présent dans les jeux possédant une carte relativement grande, sera disponible, pour se rendre d'un point A à un point B instantanément.Finalement, nous rappelons que contrairement à ce qui a été dit dans l'interview,, et le Nemesis ne pourra pas y entrer, comme l'a révélé GamesRadar Resident Evil 3 Remake sera disponible dès le 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, accompagné par sa version multijoueur, Resident Evil Resistance. Si vous souhaitez le précommander,