Resident Evil 3 Remake : Date de sortie pour la démo, et annonce d'une bêta pour Resistance

Comme prévu, une démo sera disponible pour Resident Evil 3 Remake. Le mode multijoueur accueillera quant à lui une bêta ouverte.

Démo Resident Evil 3 Remake

Bêta ouverte Resident Evil Resistance

Nous sommes dans la dernière ligne droite avant, prévue normalement pour le début du mois d'avril. C'est pourquoi Capcom a partagé de nouvelles informations à sa communauté, annonçantNous le savions déjà puisque celle-ci a été officialisée il y a quelques semaines, mais les futurs joueurs dupeuvent, s'ils le souhaitent, profiter d'une démo afin de fortifier leur choix d'acquérir le titre, ou tout simplement pour se faire un avis. Ainsi, dès ce jeudi 19 mars, à partir de 5 heures, les joueurs pourront y prendre part sur Xbox One. Pour les joueurs PC et PS4, il faudra attendre 18 heures.Dans cette démo, vous serez naturellement aux commandes deet devrez, accompagné de Carlos Oliveira, secourir les civils présents à Raccoon City, tout en faisant attention à la menace que représente le. Capcom a souhaité implanter un défi supplémentaire à celles et ceux qui tenteront l'expérience, puisqueVous n'êtes surement pas sans savoir que RE 3 Remake proposera. Celle-ci semble être un élément essentiel du jeu, et une bêta ouverte a d'ailleurs été annoncée. Débutant à la fin du mois de mars, le 27 pour être plus précis, vous pourrez découvrir cette expérience multijoueur,. Un choix parmi six survivants est à faire en début de partie, chacun ayant des capacités différentes.La bêta ouverte se terminera le jour de la sortie de, à savoir le. Si vous souhaitez le précommander, sachez que notre partenaire