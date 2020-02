Resident Evil 3 Remake : Une démo sera disponible

Capcom a annoncé ce 25 février qu'une démo serait disponible pour le remake de Resident Evil 3, laquelle permettra aux joueurs indécis de se faire un premier avis.

— Capcom France (@capcom_france) February 25, 2020

Resident Evil 3 Remake est l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines semaines, d'autant plus que les titres devant sortir aux alentour du mois d'avril,. De ce fait, Capcom compte bien séduire un maximum de joueurs, et pour cela, la firme polonaise met toutes les cartes entre ses mains.En effet, comme le studio l'a annoncé sur son compte Twitter,. Elle aura notamment pour objectif de permettre aux joueurs de s'immerger le temps de quelques minutes, voire heure, dans le titre, mais si nous nous référons à celle qui a été mise en place pour la sortie de Resident Evil 2,Ainsi, les joueurs indécis, ne savant pas encore s'il faut ou non passer à la caisse, pourront se faire un avis grâce à ces quelques minutes de jeu. Nous ne savons pas encore quand la démo sera lancée, ni si elle restera accessible longtemps après la sortie de Resident Evil 3. Davantage d'informations seront prochainement communiquées.Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One, et sera accompagnée d'une version multijoueur asymétrique avec RE: Resistance