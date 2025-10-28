Battlefield REDSEC : Les Twitch Drops de lancement du BR, la liste et comment les récupérer

REDSEC : Le mode Solo arrive enfin sur le Battle Royale de Battlefield pour un test grandeur nature

Les développeurs ont entendu les appels de la communauté. Dès le 6 mars, Battlefield intègre un mode Battle Royale en Solo via le Battlefield Labs. Une phase de test cruciale sans escouade ni renforts, ouverte à tous pour évaluer l'équilibrage et la tension sur la carte REDSEC.