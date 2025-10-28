Battlefield REDSEC : Les Twitch Drops de lancement du BR, la liste et comment les récupérer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 16h52
Des récompenses exclusives seront à récupérer pour le lancement de Battlefield REDSEC, le battle royale, notamment via les Twitch Drops. Ainsi, même sans y jouer, vous aurez déjà quelques cosmétiques.
Battlefield REDSEC : Les Twitch Drops de lancement du BR, la liste et comment les récupérer
Après des mois de rumeurs, le battle royale de Battlefield est enfin là, nommé REDSEC. Pour mettre en avant au mieux sa sortie, EA organise, comme souvent, une campagne marketing sur Twitch, pour que les joueurs puissent obtenir des Twitch Drops, et avoir des cosmétiques très facilement. Ainsi, dès maintenant et pour une durée limitée, vous allez pouvoir regarder vos streamers favoris et obtenir des skins dans Battlefield REDSEC. Nous vous expliquons comment récupérer tous ces cosmétiques.

Comment obtenir les Twitch Drops de lancement REDSEC ?

La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement de Battlefield REDSEC est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre pour être certains de tout récupérer :
  • Rendez-vous à cette adresse pour lier vos comptes EA et Twitch, si ce n'est pas déjà fait.
  • Regardez des créateurs de contenu en train de streamer Battlefield 6, comme notre partenaire Wisethug.
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Les récompenses du Twitch Drops de Battlefield REDSEC pour la sortie

Concernant les récompenses Twitch Drops pour le lancement de REDSEC, le battle royale ultra attendu, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
  • Regarder pendant 1 heure → Autocollant véhicule
  • Regarder pendant 2 heures → Skin de véhicule Marauder
  • Regarder pendant 3 heures → Skin d'arme Highland Hunter
  • Regarder pendant 4 heures → Skin de soldat No Mercy
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Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 4 novembre 2025. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Battlefield REDSEC, avec les drops d'activés. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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