Red Dead Redemption et Bully ont faillit ne jamais voir le jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 16h25
L'ancien cofondateur de Rockstar Games, Dan Houser, a récemment révélé que Red Dead Redemption et Bully ont failli ne jamais exister. Le développement de nouvelles licences est un chemin de croix, souvent sauvé de justesse par la détermination acharnée des équipes créatives.
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Red Dead Redemption et Bully ont faillit ne jamais voir le jour

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la sortie de Red Dead Redemption, dans un mois, il est fascinant de se replonger dans l'histoire des autres piliers du studio. Dan Houser, ancien scénariste principal et cofondateur de l'entreprise, s'est récemment confié lors d'une entrevue accordée à IGN. Ses propos mettent en lumière la fragilité inhérente à la création de jeux vidéo, même pour un géant de cette envergure. Selon lui, des œuvres majeures et acclamées par la critique ont traversé des moments si compliqués que leur annulation a été sérieusement envisagée à de multiples reprises.

Le miracle des nouvelles licences

Créer une franchise à partir d'une page blanche représente un défi titanesque, bien plus complexe que de concevoir une suite. Les nouvelles propriétés intellectuelles souffrent généralement d'un développement chaotique, car tout reste à inventer. Dan Houser explique que le processus est si instable qu'il est finalement plus impressionnant de voir ces jeux sortir que tragique de les voir disparaître dans les limbes du développement.

Le cas de Red Dead Redemption, sorti en 2010 est particulièrement représentatif de ces difficultés. Le concept même du jeu nécessitait de déconstruire et de comprendre ce qui rendait cet univers captivant pour les joueurs.

Je pense qu'il y a eu de nombreux moments où Red Dead a failli ne pas se faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments où Bully a failli ne pas voir le jour, et beaucoup d'autres moments où des jeux qui n'ont pas existé auraient pu se concrétiser.

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La force d'une équipe unie face à l'adversité

Ce qui sauve un projet du naufrage, ce n'est pas toujours une vision claire dès le départ, mais plutôt une combinaison de hasards heureux et de persévérance. Le cofondateur souligne l'importance d'une version jouable solide ou d'un déclic soudain qui permet aux pièces du puzzle de s'assembler. Pour l'aventure de John Marston, le salut est venu d'un noyau dur de développeurs extrêmement compétents. Cette équipe restreinte a su garder le cap sur l'objectif final, identifiant les problèmes un par un pour y apporter des solutions concrètes.

Avec le recul, les éléments qui font le succès d'un jeu semblent évidents aux yeux du public. Pourtant, lors de la phase de production, les créateurs naviguent souvent à vue, comblant progressivement les lacunes de leur propre concept. Si Bully n'a malheureusement jamais connu de suite, au grand dam d'une communauté qui l'espère encore aujourd'hui, le monde ouvert version western a donné naissance à un second volet qui s'est imposé comme l'un des titres les plus vendus de tous les temps.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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