Voyage rapide Red Dead Redemption : Comment se déplacer rapidement ?

Nous vous expliquons comment profiter du système de voyage rapide sur Red Dead Redemption, afin de gagner du temps lors de vos déplacements dans le monde ouvert.

Comment utiliser le voyage rapide sur Red Dead Redemption ?

Voyager rapidement grâce au campement de base sur Red Dead Redemption







Voyager rapidement grâce aux diligences sur Red Dead Redemption







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Comme vous le savez probablement déjà,propose un monde ouvert plutôt vaste, qui regorge de PNJ, de points d'intérêt et d'activités, en plus des diverses quêtes principales et secondaires. Comme c'est souvent le cas sur ce genre de jeux,dispose d'un système de, qui permet de rejoindre une destination en quelques secondes. Toutefois, celui-ci ne fonctionne pas de la même manière que sur d'autres titres.De ce fait, nous vous expliquons, ci-dessous,Sur, il ne suffit pas d'ouvrir la carte et sélectionner un lieu pour s'y. En effet, sur le titre de Rockstar Games, le système defonctionne d'une façon bien particulière, et ce, grâce à deux mécaniques distinctes : les diligences et le campement de base.Sur, vous pouvezvers un point précis ou une ville grâce au campement de base. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre inventaire, allez dans l'onglet « Matériel » et cliquez sur campement de base pour dresser le camp. Là, vous aurez accès à l'option « Trajet Express », qui vous donne la possibilité de vousà votre point de repère (si vous en avez placé un, au préalable, sur votre carte) ou bien à un lieu-dit. Dans les deux cas, validez votre choix pourSur, certaines villes proposent un service de diligences. C'est, par exemple, le cas à Armadillo, un endroit que vous rejoignez dès les premières heures de jeu. Pour profiter des diligences et ainsi, il vous suffit de trouver leurs arrêts (image ci-dessous) et monter dedans. Pour finir, vous devrez choisir votre destination. Cependant, sachez que cela vous coûtera quelques dollars à chaque fois. Nous vous conseillons donc d'utiliser les diligences qu'en cas de véritables besoins.Et si vous souhaitez en voir ou en savoir un peu plus à propos du monde ouvert deet ce qu'il a à vous offrir, sachez que vous pouvez utiliser une carte interactive pour vous aider durant votre périple aux côtés de John Marston.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.