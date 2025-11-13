Red Dead Redemption bientôt disponible sur de nouveaux supports dont la Switch 2 ?



le 13 novembre 2025 à 15h49 Publié par Justine Manchuelle le 13 novembre 2025 à 15h49

Près de 15 ans après sa sortie originale sur PS3 et Xbox 360, le premier opus de Red Dead Redemption pourrait avoir droit à une nouvelle sortie sur les consoles de salon actuelles. C'est en tout cas ce que suggère cet indice très officiel.