Red Dead Redemption bientôt disponible sur de nouveaux supports dont la Switch 2 ?

Près de 15 ans après sa sortie originale sur PS3 et Xbox 360, le premier opus de Red Dead Redemption pourrait avoir droit à une nouvelle sortie sur les consoles de salon actuelles. C'est en tout cas ce que suggère cet indice très officiel.
Tout comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption
s'est rapidement imposé dans le cœur des joueurs comme l'une des meilleures franchises de ces dernières années. Si le premier jeu a célébré son 15e anniversaire en mai dernier, il continue de vivre grâce à des portages sur les différentes consoles disponibles sur le marché.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que le jeu n'est disponible sur PC que depuis octobre 2024. Mais il semblerait que la vague des portages de Red Dead Redemption ne soit pas encore terminée. Un détail repéré sur le site de l'organisme de classification ESRB
sous-entend que le titre pourrait bientôt sortir sur de nouvelles consoles
.
Des portages inattendus de Red Dead Redemption évalués aux États-Unis
L'équivalent américain de notre PEGI a mis à jour la page dédiée à Red Dead Redemption. Il est désormais possible de voir trois nouvelles plateformes sur laquelle le jeu n'est pourtant pas disponible, à savoir la PS5, les consoles Xbox Series et la Nintendo Switch 2. Il est également précisé que ces versions ont reçu la classification M for Mature, précisant qu'il est destiné aux joueurs de 17 ans et plus
.
En complément, plusieurs sites sont mentionnés en haut de page
comme Walmart, Target, Best Buy, GameStop (équivalent américain de Micromania) ou encore Amazon. Cela suggère que les portages en question pourraient être proposés chez tous ces revendeurs.
De potentielles sorties qui n'ont pas encore été officialisées par Rockstar Games
L'évaluation par un organisme de classification est l'une des dernières étapes réalisées avant la commercialisation
d'un titre. Il se pourrait donc que ces portages de Red Dead Redemption sur consoles actuelles débarquent dans les rayons début 2026. Toutefois, aucune date de sortie n'est indiquée sur la page de l'ESRB.
De plus, Rockstar Games n'a encore partagé aucune information officielle à ce sujet.
Il ne s'agit donc pour l'instant que de rumeurs, mais s'agissant d'un organisme officiel, tout suggère que vous pourrez bien jouer dans peu de temps à Red Dead Redemption sur Nintendo Switch 2, sur consoles Xbox Series ou sur PS5.
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