Red Dead Redemption : La liste complète des trophées et succès

À la solde du gouvernement Terminez « Exode en Amérique »

Le pays des opportunités Terminez « L'attaque de Fort Mercer »

Fils du Mexique Terminez « Les portes d'El Presidio »

Trêve de bavardages Terminez « À l'heure convenue »

À l'état sauvage Terminez « Ce bon vieux Dutch »

Les bienfaits de la civilisation Terminez « Et la Vérité vous libérera »

Vers le soleil couchant Terminez « Le dernier ennemi à abattre »

L'inné contre l'acquis Terminez « Souvenez-vous de ma famille »

Face de poker Remportez plus de 2 000 jetons en une main de poker

Tu bluffes, Martoni Terminez une partie de poker menteur sans perdre un seul dé

Coiffé au poteau Lancez un fer dans le mille lors d'une partie de lancer de fer à cheval

Marston, Austin Ranger Nettoyez les repaires de Twin Rocks, Pike's Basin et Gaptooth Breach

Esprits du mal Nettoyez les repaires de Tumbleweed et Tesoro Azul

L'instinct de mort Nettoyez les repaires de Fort Mercer et Nosalida

Distribution de pains Assommez au moins une personne dans chaque saloon

B.A. du jour Rendez service à un étranger

Monde de fous Rendez service à 15 étrangers

Complètement débourré Dressez un cheval du Kentucky, un trotteur américain et un demi-sang hongrois

La clémence paie Capturez un criminel recherché et ramenez-le vivant

Et j'entends siffler le train... Placez une femme ligotée sur les rails et regardez-la se faire écraser par un train

Monsieur est bien équipé Achetez une arme rare à un armurier

Bonne nuit les petits Tuez et dépecez 18 grizzlys

L'homme le plus classe du monde obtenez le costume élégant

Une grosse poignée de dollars Gagnez 10 000 dollars

L'aventurier Obtenez le niveau légendaire dans un défi

Le pistolero Réussissez un tir en pleine tête sur un ennemi en utilisant le mode visée expert

Homme d'honneur... ou pas Obtenez le plus haut niveau de réputation et le plus haut ou le plus bas niveau d'honneur

Médaille d'or Gagnez une médaille d'or dans une mission de combat

Oups ! Tuez le dernier bison de Great Plains

Sur la piste de De Vaca Découvrez tous les secteurs de la carte

Des amis haut placés Utilisez une lettre de grâce pour effacer une prime supérieure à 5 000 dollars

Red is Dead Obtenez un pourcentage de progression de 100 %

Toi et moi contre le vent Terminez 20 missions de l'histoire sans changer de cheval à une barre d'attelage

Fidèle canasson Échappez aux marshals sur le dos d'un demi-sang hongrois

Comme des dominos Tuez 500 ennemis avec une arme montée dans n'importe quel mode de jeu

Balle après balle Tuez 500 ennemis avec un pistolet ou un revolver dans n'importe quel mode de jeu

Dans la ligne de mire Tuez 500 ennemis avec un fusil, une carabine ou un fusil à pompe dans n'importe quel mode de jeu

Dans le mille Réussissez 250 tirs en pleine tête dans n'importe quel mode de jeu

Sélection pas très naturele Tuez un spécimen de chaque espèce animale dans n'importe quel mode de jeu

Sachem Terminez tous les défis du tomahawk

Tu danses ou je t'explose ? Terminez le défi du fusil explosif

Le cercle infernal Terminez le service « Histoires fantastiques de Blackwater »

Qui se ressemble s'assemble Terminez les services « Un remède (presque) infaillible » et « Déterrement de vie de garçon »

L'amère supérieure Terminez le service « La croix et la bannière »

En paix avec le monde Terminez « Le cavalier blanc »

All your town are belong to us Maintenez toutes les villes sauves en même temps dans « Undead Nightmare »

Zed's Dead, Baby Obtenez un pourcentage de progression de 100 % dans « Undead Nightmare »

Mad Marston l'impitoyable Atteignez le niveau 5 dans tous les défis de « Undead Nightmare »

Fan Service Trouvez une licorne et dressez-la

Chupa-oups ! Trouvez un chupacabra et tuez-le