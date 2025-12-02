Red Dead Redemption : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 décembre 2025 à 14h34
Red Dead Redemption dispose de nombreux trophées et succès qu'il convient de débloquer pour empocher le Platine ou le 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.
Red Dead Redemption : La liste complète des trophées et succès
Comme la plupart des autres jeux, Red Dead Redemption possède une liste de trophées et succès, qui est plutôt longue. Les joueurs et les joueuses qui désirent débloquer le Platine ou bien le 100 % du titre de Rockstar Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Red Dead Redemption.

Liste des trophées et succès de Red Dead Redemption

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Afin d'empocher le 100 % ou Platine de Red Dead Redemption, qui est nommé « Légende de l'Ouest », la communauté doit progresser dans l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Red Dead Redemption :

Intitulé trophée/succès Description
À la solde du gouvernement Terminez « Exode en Amérique »
Le pays des opportunités Terminez « L'attaque de Fort Mercer »
Fils du Mexique Terminez « Les portes d'El Presidio »
Trêve de bavardages Terminez « À l'heure convenue »
À l'état sauvage Terminez « Ce bon vieux Dutch »
Les bienfaits de la civilisation Terminez « Et la Vérité vous libérera »
Vers le soleil couchant Terminez « Le dernier ennemi à abattre »
L'inné contre l'acquis Terminez « Souvenez-vous de ma famille »
Face de poker  Remportez plus de 2 000 jetons en une main de poker
Tu bluffes, Martoni Terminez une partie de poker menteur sans perdre un seul dé
Coiffé au poteau Lancez un fer dans le mille lors d'une partie de lancer de fer à cheval
Marston, Austin Ranger Nettoyez les repaires de Twin Rocks, Pike's Basin et Gaptooth Breach
Esprits du mal Nettoyez les repaires de Tumbleweed et Tesoro Azul
L'instinct de mort Nettoyez les repaires de Fort Mercer et Nosalida
Distribution de pains Assommez au moins une personne dans chaque saloon
B.A. du jour Rendez service à un étranger
Monde de fous Rendez service à 15 étrangers
Complètement débourré Dressez un cheval du Kentucky, un trotteur américain et un demi-sang hongrois
La clémence paie Capturez un criminel recherché et ramenez-le vivant
Et j'entends siffler le train... Placez une femme ligotée sur les rails et regardez-la se faire écraser par un train
Monsieur est bien équipé Achetez une arme rare à un armurier
Bonne nuit les petits Tuez et dépecez 18 grizzlys
L'homme le plus classe du monde obtenez le costume élégant
Une grosse poignée de dollars Gagnez 10 000 dollars
L'aventurier  Obtenez le niveau légendaire dans un défi
Le pistolero Réussissez un tir en pleine tête sur un ennemi en utilisant le mode visée expert
Homme d'honneur... ou pas Obtenez le plus haut niveau de réputation et le plus haut ou le plus bas niveau d'honneur
Médaille d'or Gagnez une médaille d'or dans une mission de combat
Oups !  Tuez le dernier bison de Great Plains
Sur la piste de De Vaca Découvrez tous les secteurs de la carte
Des amis haut placés Utilisez une lettre de grâce pour effacer une prime supérieure à 5 000 dollars
Red is Dead Obtenez un pourcentage de progression de 100 %
Toi et moi contre le vent Terminez 20 missions de l'histoire sans changer de cheval à une barre d'attelage
Fidèle canasson Échappez aux marshals sur le dos d'un demi-sang hongrois
Comme des dominos Tuez 500 ennemis avec une arme montée dans n'importe quel mode de jeu
Balle après balle Tuez 500 ennemis avec un pistolet ou un revolver dans n'importe quel mode de jeu
Dans la ligne de mire Tuez 500 ennemis avec un fusil, une carabine ou un fusil à pompe dans n'importe quel mode de jeu
Dans le mille Réussissez 250 tirs en pleine tête dans n'importe quel mode de jeu
Sélection pas très naturele Tuez un spécimen de chaque espèce animale dans n'importe quel mode de jeu
Sachem Terminez tous les défis du tomahawk
Tu danses ou je t'explose ?  Terminez le défi du fusil explosif
Le cercle infernal Terminez le service « Histoires fantastiques de Blackwater »
Qui se ressemble s'assemble  Terminez les services « Un remède (presque) infaillible » et « Déterrement de vie de garçon »
L'amère supérieure Terminez le service « La croix et la bannière »
En paix avec le monde Terminez « Le cavalier blanc »
All your town are belong to us Maintenez toutes les villes sauves en même temps dans « Undead Nightmare »
Zed's Dead, Baby Obtenez un pourcentage de progression de 100 % dans « Undead Nightmare »
Mad Marston l'impitoyable Atteignez le niveau 5 dans tous les défis de « Undead Nightmare »
Fan Service Trouvez une licorne et dressez-la
Chupa-oups !  Trouvez un chupacabra et tuez-le
Plus la peine de chercher, CJ Trouvez un sasquatch et tuez-le

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