Red Dead Redemption : La liste complète des trophées et succès

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en juin 2026
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de juin 2026.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|À la solde du gouvernement
|Terminez « Exode en Amérique »
|Le pays des opportunités
|Terminez « L'attaque de Fort Mercer »
|Fils du Mexique
|Terminez « Les portes d'El Presidio »
|Trêve de bavardages
|Terminez « À l'heure convenue »
|À l'état sauvage
|Terminez « Ce bon vieux Dutch »
|Les bienfaits de la civilisation
|Terminez « Et la Vérité vous libérera »
|Vers le soleil couchant
|Terminez « Le dernier ennemi à abattre »
|L'inné contre l'acquis
|Terminez « Souvenez-vous de ma famille »
|Face de poker
|Remportez plus de 2 000 jetons en une main de poker
|Tu bluffes, Martoni
|Terminez une partie de poker menteur sans perdre un seul dé
|Coiffé au poteau
|Lancez un fer dans le mille lors d'une partie de lancer de fer à cheval
|Marston, Austin Ranger
|Nettoyez les repaires de Twin Rocks, Pike's Basin et Gaptooth Breach
|Esprits du mal
|Nettoyez les repaires de Tumbleweed et Tesoro Azul
|L'instinct de mort
|Nettoyez les repaires de Fort Mercer et Nosalida
|Distribution de pains
|Assommez au moins une personne dans chaque saloon
|B.A. du jour
|Rendez service à un étranger
|Monde de fous
|Rendez service à 15 étrangers
|Complètement débourré
|Dressez un cheval du Kentucky, un trotteur américain et un demi-sang hongrois
|La clémence paie
|Capturez un criminel recherché et ramenez-le vivant
|Et j'entends siffler le train...
|Placez une femme ligotée sur les rails et regardez-la se faire écraser par un train
|Monsieur est bien équipé
|Achetez une arme rare à un armurier
|Bonne nuit les petits
|Tuez et dépecez 18 grizzlys
|L'homme le plus classe du monde
|obtenez le costume élégant
|Une grosse poignée de dollars
|Gagnez 10 000 dollars
|L'aventurier
|Obtenez le niveau légendaire dans un défi
|Le pistolero
|Réussissez un tir en pleine tête sur un ennemi en utilisant le mode visée expert
|Homme d'honneur... ou pas
|Obtenez le plus haut niveau de réputation et le plus haut ou le plus bas niveau d'honneur
|Médaille d'or
|Gagnez une médaille d'or dans une mission de combat
|Oups !
|Tuez le dernier bison de Great Plains
|Sur la piste de De Vaca
|Découvrez tous les secteurs de la carte
|Des amis haut placés
|Utilisez une lettre de grâce pour effacer une prime supérieure à 5 000 dollars
|Red is Dead
|Obtenez un pourcentage de progression de 100 %
|Toi et moi contre le vent
|Terminez 20 missions de l'histoire sans changer de cheval à une barre d'attelage
|Fidèle canasson
|Échappez aux marshals sur le dos d'un demi-sang hongrois
|Comme des dominos
|Tuez 500 ennemis avec une arme montée dans n'importe quel mode de jeu
|Balle après balle
|Tuez 500 ennemis avec un pistolet ou un revolver dans n'importe quel mode de jeu
|Dans la ligne de mire
|Tuez 500 ennemis avec un fusil, une carabine ou un fusil à pompe dans n'importe quel mode de jeu
|Dans le mille
|Réussissez 250 tirs en pleine tête dans n'importe quel mode de jeu
|Sélection pas très naturele
|Tuez un spécimen de chaque espèce animale dans n'importe quel mode de jeu
|Sachem
|Terminez tous les défis du tomahawk
|Tu danses ou je t'explose ?
|Terminez le défi du fusil explosif
|Le cercle infernal
|Terminez le service « Histoires fantastiques de Blackwater »
|Qui se ressemble s'assemble
|Terminez les services « Un remède (presque) infaillible » et « Déterrement de vie de garçon »
|L'amère supérieure
|Terminez le service « La croix et la bannière »
|En paix avec le monde
|Terminez « Le cavalier blanc »
|All your town are belong to us
|Maintenez toutes les villes sauves en même temps dans « Undead Nightmare »
|Zed's Dead, Baby
|Obtenez un pourcentage de progression de 100 % dans « Undead Nightmare »
|Mad Marston l'impitoyable
|Atteignez le niveau 5 dans tous les défis de « Undead Nightmare »
|Fan Service
|Trouvez une licorne et dressez-la
|Chupa-oups !
|Trouvez un chupacabra et tuez-le
|Plus la peine de chercher, CJ
|Trouvez un sasquatch et tuez-le
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