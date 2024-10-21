Realm Royale : Hi-Rez signe la fin du battle royale, et d'un autre jeu

Realm Royale est un jeu vidéo multijoueur en ligne compétitif de type battle royale développé par Hi-Rez Studios et disponible sur PC. Issu de l'univers de Paladins, Realm Royale verra plus de 80 joueurs être lâchés sans équipement sur une immense aire de jeu où ils devront chercher des armes ainsi que des compétences, puisqu'a contrario de ses concurrents, Realm Royale propose un système original de classes, permettant d'apporter une dimension RPG encore jamais vue dans le monde du battle royale.