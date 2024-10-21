Realm Royale : Hi-Rez signe la fin du battle royale, et d'un autre jeu

Deux jeux de Hi-Rez Studios vont fermer leurs serveurs dans quelques mois, dont Realm Royale, le battle royale façon poulet qui avait séduit les joueurs à l'époque.
À la suite d'une réorganisation et des licenciements chez Hi-Rez Studios, deux de ses jeux multijoueur, Realm Royale Reforged et Divine Knockout, fermeront leurs portes au début de l'année 2025
. Une étape malheureusement inéluctable compte tenu du nombre de joueurs.
Fermeture des serveurs pour Realm Royale
C'est à travers des communiqués quasi identiques, publiés sur les pages Steam des jeux et signés respectivement par Evil Mojo Games
et Red Beard Games
— deux filiales de Hi-Rez — que cette annonce a été faite. Les développeurs pointent la récente réorganisation du studio comme principale raison de ces fermetures. Plus tôt ce mois-ci, cette réorganisation avait déjà entraîné des licenciements dont le nombre exact n'a pas été précisé.
C'est avec le cœur lourd que tous les membres d'Evil Mojo Games vous informent que dans le cadre de la récente réorganisation de Hi-Rez, Realm Royale sera mis en sommeil et les serveurs fermés le 17 février 2025.
Le manque de joueurs pour ces deux titres a sûrement motivé la décision. Si Realm Royale a, un temps, figuré parmi les jeux les plus populaires sur Steam, avec un pic à plus de 100 000 utilisateurs simultanés, il n'en réunissait que quelques centaines ces derniers mois
. Pour Divine Knockout, qui est plus récent (sorti fin 2022), les statistiques sont encore plus négatives, avec moins de 100 joueurs simultanés depuis le début de l'année...Les serveurs de Realm Royale Reforged et Divine Knockout seront donc arrêtés le 17 février 2025
. À cette date, les jeux seront également retirés des vitrines numériques, empêchant ainsi toute acquisition future du titre ou des contenus additionnels tels que les DLC. Hi-Rez se concentre ainsi sur les jeux qui fonctionnent, notamment SMITE 2
qui poursuit son développement.
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