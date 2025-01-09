Ravenswatch arrive sur Nintendo Switch en janvier 2025

Ravenswatch, développé par Passtech Games et édité par NACON, arrivera sur Nintendo Switch le 23 janvier 2025 avec une mise à jour gratuite pleine de défis.

Un nouveau défi attend les joueurs

Une mise à jour gratuite dès le lancement

Une expérience riche et diversifiée





PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 25 €, soit 60 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Les amateurs d'action-roguelike, fans de la console portable du constructeur japonais peuvent marquer leurs calendriers :débarque surle. Développé par Passtech Games et édité par NACON, ce titre a déjà convaincu de nombreux joueurs avec une aventure dynamique et rejouable, combinant combats rapides et construction stratégique de personnages.Le même jour, la mise à jour gratuite intituléesera déployée sur toutes les plateformes. Cette dernière apportera de nouveaux ennemis, mini-boss et activités pour enrichir, à nouveau, l'expérience de jeu et maintenir une certaine rejouabilité. Notez donc que les joueurs switchs pourront également profiter de cette MAJ.Fort de l'héritage de, Ravenswatch combine des combats intenses en temps réel avec unede l'expérience du studio. Avec plus de, et des, chaque partie promet d'être unique, offrant une flexibilité et des combinaisons quasi infinies.Sans surprise, et dans le but de répondre aux attentes du moment pour les joueurs amateurs de ce style de jeu, ce dernier prend naturellement en charge la coopération en ligne jusqu'àet propose un système cross-plateformes pour une expérience multijoueur fluide, renforçant encore son potentiel communautaire. Nous pouvons néanmoins regretter l'absence de coop locale, notamment par le biais du « share Play » de Steam.Ravenswatch est est déjà disponible sur PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :