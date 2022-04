Rainbow Six Mobile officialisé, les premières informations

Rainbow Six débarque sur mobile

Il y a quelques semaines, des rumeurs laissaient penser que, chose qui s'est confirmée ce mardi 5 avril. Ce n'est pas Siege qui est réellement porté sur téléphones et tablettes, mais presque., au sein d'Ubisoft Montréal, et vient de se dévoiler, notamment par le biais d'une vidéo (voir plus bas). La société nous a également fourni quelques informations supplémentaires.Ainsi, puisqu'il proposera des parties compétitives opposant deux équipes de cinq joueurs, avec d'un côté les attaquants, et de l'autre les défenseurs. Si certaines cartes seront similaires,Les développeurs ont donc réfléchi à rendre l'expérience la plus ergonomique possible, en retravaillant, par exemple, l'UI et le gameplay, pour certaines choses. Enfin, Ubisoft explique que cette version mobile a, entre autres, l'objectif de permettre aux joueurs de Rainbow Six: Siege de pouvoir continuer à lancer leur FPS préféré, mais sur un autre support, accessible plus facilement. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une version native et non compatible avec R6: Siege.Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée,. Les premiers tests à grande échelle auront lieu d'ici peu de temps, afin de récolter des retours en vue de ce lancement final. En attendant, vous pouvez visionner la bande-annonce, afin de voir ce qui vous attend dans cette nouvelle adaptation destinée aux mobiles.