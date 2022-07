Raft : Quel mode de difficulté choisir ?

Les modes de difficulté sur Raft, que choisir ?

Détails et descriptions des modes de difficulté sur Raft

Créatif : Santé et ressources illimitées, vous permettant de vous adonner à la construction sans vous soucier de la survie.

: Santé et ressources illimitées, vous permettant de vous adonner à la construction sans vous soucier de la survie. Paisible : Une version relaxe de Raft dans laquelle les ennemis ne représentent aucun danger.

: Une version relaxe de Raft dans laquelle les ennemis ne représentent aucun danger. Facile : Gestion de la faim et de la soif plus simple. Le contenu de l'inventaire est conservé lorsque vous réapparaissez.

: Gestion de la faim et de la soif plus simple. Le contenu de l'inventaire est conservé lorsque vous réapparaissez. Normal : Difficulté moyenne pour les joueurs moyens.

: Difficulté moyenne pour les joueurs moyens. Difficile : Vous ne pourrez pas réapparaître sans l'aide d'un ami.

Comment bien choisir le mode de difficulté sur Raft ?

Le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games propose plusieurs modes de difficulté. D'ailleurs, ces derniers sont décrits comme ceci, depuis le menu principal du jeu :

Créatif : Santé et ressources illimitées, vous permettant de vous adonner à la construction sans vous soucier de la survie.

Paisible : Une version relaxe de Raft dans laquelle les ennemis ne représentent aucun danger.

Facile : Gestion de la faim et de la soif plus simple. Le contenu de l'inventaire est conservé lorsque vous réapparaissez.

Normal : Difficulté moyenne pour les joueurs moyens.

Difficile : Vous ne pourrez pas réapparaître sans l'aide d'un ami.

D'ailleurs, sachez ceci : une fois que vous avez créé votre partie, il est impossible de changer de mode de difficulté en jeu. Ainsi, nous vous invitons à faire attention à ce paramètre, lorsque vous débutez votre aventure sur Raft.

Comme vous l'aurez probablement déjà compris grâce aux descriptions disponibles ci-dessus, les modes Créatif et Paisible sont parfaits pour les joueurs et joueuses qui souhaitent profiter du jeu sans se soucier de la survie. D'ailleurs, grâce au mode Créatif, vous serez libre de construire ce que vous voulez et quand vous voulez, car tous les plans de fabrication sont débloqués et les ressources sont illimitées.

Paramétrer la difficulté sur Facile devrait convenir à la plupart des joueurs et joueuses. Notons tout de même qu'à l'inverse d'une partie en Normal, si vous mourez en mode Facile, vous ne perdez pas votre inventaire.

Finalement, le mode Difficile est réservé aux joueurs et joueuses les plus expérimentés. En effet, si vous choisissez le mode Difficile et que vous n'êtes pas accompagné d'un ami, votre mort signera la fin de votre partie. D'ailleurs, davantage de requins apparaîtront, en Difficile, et les dégâts subis par les ennemis sont plus importants. Finalement, la gestion de la faim et de la soif se veut plus ardue.

Pour rappel, Raft est disponible sur PC. Le soft est sorti de son accès anticipé en juin 2022.