Raft : Comment se débarrasser des mouettes ?

Comment se débarrasser des mouettes ?

Tuer les mouettes

Épouvantail et constructions

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

apparaissent très régulièrement sur le jeu de survie et de type bac à sable de Redbeet Interactive et Axolot Games,. Si elles ne sont pas dangereuses, elles restent nuisibles. Ainsi, voici quelques conseils et astuces pourne sont pas très dangereuses sur Raft mais elles peuvent vous gêner pour votre aventure. En effet, si vous possédez des cultures, elles n'hésiteront pas à venir sur votre radeau pour vous subtiliser vos récoltes. Or, il existeDans ce qui suit, nous vous indiquons comment faire, en fonction de votre progression.Comme vous vous en doutez, le plus simple est de, surtout au début de votre aventure. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lance. Dès que vous voyez des mouettes sur vos cultures, n'hésitez pas à aller les attaquer. Cela les fera fuir, un certain temps. Au fur et à mesure,attaquée finira par mourir. Dès lors, vous pourrez récupérer des plumes et de la nourriture.En revanche, comme nous l'avons indiqué précédemment, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. D'ailleurs, celle-ci implique que vous soyez constamment sur votre radeau. Ce qui ne sera pas tout le temps le cas, nous en avons bien conscience.Si vous avez besoin de quitter votre radeau un moment, afin d'explorer des îles par exemple, nous vous recommandons de construire et placer. Ce plan de fabrication peut être débloqué après, seulement, quelques heures de jeu.L'épouvantail distraira, pendant un certain laps de temps. En effet, si vous possédez un épouvantail sur votre radeau, la mouette s'y intéressera et cherchera à le détruire, avant de s'attaquer, de nouveau, à vos récoltes. Mais, encore une fois, cela est temporaire, car l'épouvantail ne possède pas une durée de vie très conséquente.En revanche, le meilleur moyen pour ne pas subirest de, grâce à des constructions. En plaçant vos carrés de terre sous un toit, ou même sous un plancher surélevé, si vous avez un étage sur votre radeau,ne pourront que difficilement atteindre vos récoltes. Vous serez, alors, plus tranquilles pour faire pousser les cultures, de votre choix.Pour rappel,est actuellement disponible sur PC, via la plateforme Steam.