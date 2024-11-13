Project U : Le développement du jeu de tir d'Ubisoft serait au plus mal

Alors que nous avions eu des nouvelles de Project U en début d'année, il semblerait qu'Ubisoft ait fait le choix de redémarrer le développement de zéro.
Ubisoft avait présenté Project U
en septembre 2022 comme un « nouveau type de shooter coopératif à sessions
», prometteur et unique. Plus de deux ans plus tard, le projet n'a pourtant toujours pas vu le jour publiquement. Et selon les dernières rumeurs, nous ne sommes pas encore prêts à le découvrir
.
Project U n'est pas annulé, mais report de zéro
Contrairement à Project Q, un autre jeu d'Ubisoft, qui a été annulé au début de l'année 2023
, Project U serait toujours en vie
. Ce « retard » s'explique par un retour à l'étape de conception au printemps 2024, en raison de problèmes de rejouabilité ayant mis en péril sa finalisation selon les informations relayées par l'insider Tom Henderson.
Alors que des premiers tests ont été organisés au début de l'année, avec seulement une poignée de joueurs qui y a eu accès, les résultats n'ont pas conquis les joueurs, à tel point que les équipes auraient fait le choix de redémarrer le projet
. Son développement aurait été suspendu en mars 2024 par Ubisoft Annecy et certains de ses principaux directeurs, Mathieu Granjon et Damien Kieken, auraient quitté le projet. Au lieu de l'abandonner complètement, Ubisoft a repositionné Project U en incubation, avec une équipe réduite et un nouveau producteur chargé de réimaginer le jeu.
Le jeu, basé sur une Terre envahie par des machines cherchant à mécaniser toute vie, proposait des affrontements en PvE, où dix équipes de quatre joueurs combattaient des vagues de robots et des boss. Il avait fuité une première fois sous le nom de Pathfinder.
Cependant, après cinq ans de développement, l'avenir de Project U reste incertain, même si Ubisoft reste optimiste quant au potentiel de succès des jeux PvE. Réponse dans quelques mois, peut-être.
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