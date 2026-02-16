Pathfinder, un jeu de tir, et un autre jeu Assassin's Creed feraient partie des jeux annulés chez Ubisoft



le 16 février 2026 à 17h15 Publié par Corentin Rimbert le 16 février 2026 à 17h15

Il y a quelques semaines, une nouvelle vague d'annulations à toucher les projets Ubisoft, à la suite de la restructuration de l'entreprise. Cela comprendrait le mystérieux projet Pathfinder, mais aussi un jeu Assassin's Creed.