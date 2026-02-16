Pathfinder, un jeu de tir, et un autre jeu Assassin's Creed feraient partie des jeux annulés chez Ubisoft

Il y a quelques semaines, une nouvelle vague d'annulations à toucher les projets Ubisoft, à la suite de la restructuration de l'entreprise. Cela comprendrait le mystérieux projet Pathfinder, mais aussi un jeu Assassin's Creed.
L'industrie du jeu vidéo traverse une période complexe et Ubisoft en est un acteur majeur. À la suite de l'annonce de sa restructuration interne, un total de six jeux ont été officiellement annulés
. Cela comprend, de manière officielle, le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps, ainsi que cinq autres projets qui n'ont jamais été nommés. Des rumeurs mentionnent un jeu coopératif Assassin's Creed, et voilà que deux autres jeux sont au cœur d'une nouvelle rumeur, selon le journaliste Mike Straw d'Insider Gaming
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Project Pathfinder et les ambitions multijoueur freinées
Le premier projet d'envergure concerné par ces rumeurs d'annulation est le Project Pathfinder, aussi connu sous le nom de code Project U
">Project U. Ce titre se présentait comme un shooter coopératif ambitieux où les joueurs incarnaient quatre héros distincts devant repousser des vagues incessantes de machines ennemies. Le jeu avait pourtant atteint un stade de développement suffisamment avancé pour bénéficier d'une phase de test fermée sur PC en février 2024
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Cependant, le silence radio observé depuis cette période laissait présager le pire. Il semblerait que les résultats de ces tests n'aient pas été à la hauteur des attentes de l'éditeur français, scellant ainsi le destin du jeu. Dans la même veine, un autre titre multijoueur aurait été écarté : Project Crest. Il s'agissait d'un extraction shooter se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, un genre pourtant très en vogue mais qui ne verra visiblement pas le jour sous cette forme chez Ubisoft
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La franchise Assassin's Creed n'est pas épargnée
Si la licence phare de l'éditeur reste une priorité, certains de ses projets satellites subissent aussi des coupes franches. Les rapports indiquent l'annulation d'Assassin's Creed Singularity (son nom de code). Ce titre, principalement destiné au marché mobile mais avec une version PC planifiée, était en développement depuis environ deux ans
. Tout ce travail ne devrait finalement jamais aboutir entre les mains des joueurs.
Parallèlement, c'est une page qui se tourne pour Assassin's Creed Rebellion. Ce jeu de stratégie mobile, lancé mondialement en novembre 2018 et centré sur la confrérie espagnole, ne recevra plus aucune mise à jour. C'est la fin du suivi actif pour ce titre qui avait su trouver son public durant cinq années d'exploitation
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Toutes ces annulations ont pour objectif d'alléger le calendrier d'Ubisoft, afin que le studio puisse se concentrer sur les projets les plus prometteurs et ambitieux. Nous devrions d'ailleurs prochainement en savoir plus sur ses projets à court et moyen terme, avec, entre autres, l'officialisation du remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag
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