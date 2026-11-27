Level 5 donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour un événement spécial dédié au jeu Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur.

Devant sortir au début du mois de décembre 2026, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est plutôt attendu par les fans de la franchise. Pour faire patienter la communauté et surtout célébrer la fin du développement, Level 5 a prévu un stream dédié à son jeu Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, et ce, dans très peu de temps.

Un événement spécial Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur prévu

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les développeurs de chez Level 5 ont annoncé qu'un événement spécial/stream dédié à Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est prévu pour le 1er décembre 2026. Dans cette même publication, il est précisé que trois membres du casting vocal japonais seront présents, à savoir Yo Oizumi (Hershel Layton), Mio Imada (Luke Triton) et Mahiro Takasugi (Eggmuffin Sonder).

Ces derniers et les développeurs relèveront notamment des énigmes « créées par QuizKnock spécialement conçues pour l'occasion », mais se réunissent également pour « partager ce qui rend le jeu si captivant ». Soulignons, toutefois, que le livestream sera seulement en japonais (nous ne savons pas si des sous-titres seront disponibles), selon les informations partagées.

We will be holding a special event on Tuesday, December 1, to celebrate the completion of Professor Layton and the New World of Steam's development. Three members of the Japanese voice cast, Yo Oizumi, Mio Imada, and Mahiro Takasugi, will join us to share what makes the game so captivating and take on puzzles created by QuizKnock just for the occasion! Find out more: https://t.co/IgdxGeu3uG #Layton #ProfessorLayton — Layton Series (@LaytonSeries) November 27, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que le Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur doit débarquer le 9 décembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.