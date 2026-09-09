Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se dote de sa date de sortie et d'un trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2026 à 17h51
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur a, très récemment, dévoilé sa date de sortie, qui est proche, dans un nouveau trailer.
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se dote de sa date de sortie et d'un trailer

Annoncé il y a un bon moment maintenant, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur a enfin refait parler de lui, et ce, avec une bonne nouvelle. Level-5 a annoncé la date de sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, qui arrive dans peu de temps sur différentes plateformes de jeu.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur partage sa date de sortie

professeur-layton-nouveau-monde-vapeur-layton-personnage

En effet, lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026, qui a eu lieu au cours de l'après-midi, le studio Level-5 a partagé une information qui ravira très certainement les fans de la licence : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se rendra disponible le 10 décembre 2026. D'ailleurs, et comme vous le savez probablement déjà, cet opus ne se rendra pas seulement disponible sur consoles Nintendo Switch, mais également sur PC (via Steam) et sur PS5. Ce qui est une première pour la licence.

À lire également

Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Pour l'occasion, Level-5 a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. C'est ainsi l'occasion d'avoir un aperçu des puzzles/énigmes qui nous attendent durant l'aventure de Layton et Luke. Les développeurs ont également précisé que cet opus contient le plus d'énigmes parmi tous les jeux de la saga Professeur Layton. Une nouvelle qui ravira toutes celles et ceux appréciant les titres avec des casse-têtes plus ou moins complexes.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc en décembre pour prendre part à une nouvelle aventure aux côtés de Layton et Luke dans Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois
Professeur Layton 10 avril 2026

Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Depuis ses débuts, la saga du Professeur Layton est une exclusivité des consoles Nintendo. Mais avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, le détective au grand chapeau va explorer de nouvelles terres.
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur reporte sa sortie
Professeur Layton 25 septembre 2025

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur reporte sa sortie

Level-5 a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.
Nintendo Switch : Découvrez les sorties majeures prévues en 2025
Professeur Layton 13 janvier 2025

Nintendo Switch : Découvrez les sorties majeures prévues en 2025

Si la Nintendo Switch 2 reste la nouveauté la plus attendue chez le constructeur nippon, sa grande sœur a encore de belles licences à offrir aux joueurs cette année.

commentaire (0)