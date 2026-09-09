Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se dote de sa date de sortie et d'un trailer

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur a, très récemment, dévoilé sa date de sortie, qui est proche, dans un nouveau trailer.

Annoncé il y a un bon moment maintenant, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur a enfin refait parler de lui, et ce, avec une bonne nouvelle. Level-5 a annoncé la date de sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, qui arrive dans peu de temps sur différentes plateformes de jeu.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur partage sa date de sortie

En effet, lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026, qui a eu lieu au cours de l'après-midi, le studio Level-5 a partagé une information qui ravira très certainement les fans de la licence : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se rendra disponible le 10 décembre 2026. D'ailleurs, et comme vous le savez probablement déjà, cet opus ne se rendra pas seulement disponible sur consoles Nintendo Switch, mais également sur PC (via Steam) et sur PS5. Ce qui est une première pour la licence.

À lire également Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Pour l'occasion, Level-5 a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. C'est ainsi l'occasion d'avoir un aperçu des puzzles/énigmes qui nous attendent durant l'aventure de Layton et Luke. Les développeurs ont également précisé que cet opus contient le plus d'énigmes parmi tous les jeux de la saga Professeur Layton. Une nouvelle qui ravira toutes celles et ceux appréciant les titres avec des casse-têtes plus ou moins complexes.

Rendez-vous donc en décembre pour prendre part à une nouvelle aventure aux côtés de Layton et Luke dans Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 et PC.