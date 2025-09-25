Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur reporte sa sortie

Level-5 a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur arrivera finalement en 2026

Des détails sur Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

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Annoncé il y a de cela plusieurs mois maintenant, le prochain opus de la célèbre franchise Professeur Layton, à savoirEn effet, aux dernières nouvelles, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur devait sortir au cours de cette année 2025, notamment sur Nintendo Switch. Cependant, Level-5 a changé ses plans et a ainsi indiqué que, à travers une récente vidéo (en japonais).À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Nul doute que ledit studio de développement le fera en temps voulu. Il va donc falloir s'armer de patience avant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures du Professeur Layton et de Luke.Pour le moment, nous ne possédons que peu d'informations concernant. Toutefois, ce nouvel opus proposera, comme les précédents titres de la franchise, diverses énigmes à terminer ainsi que des casse-têtes inédits à résoudre. Le tout dans « un tout nouvel environnement », comme précisé sur la page Nintendo eShop du titre.Pour rappel,à vapeur est attendu en 2026, mais aucune fenêtre ni date de sortie n'a été partagée à ce jour.