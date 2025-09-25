Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur reporte sa sortie

Level-5 a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.
Annoncé il y a de cela plusieurs mois maintenant, le prochain opus de la célèbre franchise Professeur Layton, à savoir Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, ne pourra pas être découvert de si tôt : un report à 2026 a été annoncé
.
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur arrivera finalement en 2026
En effet, aux dernières nouvelles, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur devait sortir au cours de cette année 2025, notamment sur Nintendo Switch. Cependant, Level-5 a changé ses plans et a ainsi indiqué que Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur arrivera finalement en 2026
, à travers une récente vidéo (en japonais).
À l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Nul doute que ledit studio de développement le fera en temps voulu. Il va donc falloir s'armer de patience avant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures du Professeur Layton et de Luke.
Des détails sur Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
Pour le moment, nous ne possédons que peu d'informations concernant Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur
. Toutefois, ce nouvel opus proposera, comme les précédents titres de la franchise, diverses énigmes à terminer ainsi que des casse-têtes inédits à résoudre. Le tout dans « un tout nouvel environnement
», comme précisé sur la page Nintendo eShop du titre.
Pour rappel, Professeur Layton et le Nouveau monde
à vapeur est attendu en 2026, mais aucune fenêtre ni date de sortie n'a été partagée à ce jour.
commentaire (1)
Pas étonnant du tout...