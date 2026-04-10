Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 avril 2026 à 17h00
Depuis ses débuts, la saga du Professeur Layton est une exclusivité des consoles Nintendo. Mais avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, le détective au grand chapeau va explorer de nouvelles terres.
Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois
Duo emblématique pour les amateurs d'enquête, Luke et le Professeur Layton sont des héros exclusifs aux consoles de Nintendo depuis leurs débuts. Leur première aventure a été lancée sur Nintendo DS en 2007 et depuis, ils sont restés fidèles aux consoles de la firme, qu'il s'agisse de la Nintendo 3DS ou de la Nintendo Switch.

Même si quelques opus et spin-offs ont été proposés sur mobiles, la licence n'est jamais arrivée sur une autre console. Mais l'exclusivité va sauter à l'arrivée du très attendu Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur .

Une grande première pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur

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Lors du dernier stream de Level5, les développeurs ont confirmé que Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur ne serait pas uniquement réservé aux joueurs Nintendo Switch. La licence fera ses débuts sur Nintendo Switch 2 à cette occasion et profitera de certaines de ses fonctionnalités comme la compatibilité avec le mode souris.

Mais le détail qui a choqué la communauté est que le titre sera également disponible sur PC (via Steam) et sur PlayStation 5. Plus étonnant encore : ces deux versions seront lancées en même temps que les versions Switch.

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Si l'absence d'exclusivité temporaire pour les consoles Nintendo peut surprendre, cette décision va permettre à un plus large public de découvrir les énigmes et les aventures du célèbre professeur.

Certaines des nouveautés du titre révélées dans la foulée de cette annonce

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Pendant cette présentation, les équipes de Level5 ont aussi montré quelques-uns des ajouts et des fonctionnalités de ce nouvel opus. Entre autres, les joueurs découvriront un radar à pièces, une carte du monde, des déplacements améliorés et des énigmes permettront de développer votre ville. Si vous aimez les défis qui secouent les méninges, vous serez gâtés car il est confirmé que ce nouveau titre sera celui qui contiendra le plus d'énigmes de toute la saga.

Miniature vidéo

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est toujours prévu pour 2026, mais aucune date de sortie plus précise n'a encore été annoncée.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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