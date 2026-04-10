Professeur Layton lancé sur PC et sur PS5 pour la première fois

Depuis ses débuts, la saga du Professeur Layton est une exclusivité des consoles Nintendo. Mais avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, le détective au grand chapeau va explorer de nouvelles terres.

Une grande première pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur

Certaines des nouveautés du titre révélées dans la foulée de cette annonce

Duo emblématique pour les amateurs d'enquête, Luke et le Professeur Layton sont des héros exclusifs aux consoles de Nintendo depuis leurs débuts. Leur première aventure a été lancée sur Nintendo DS en 2007 et depuis, ils sont restés fidèles aux consoles de la firme, qu'il s'agisse de la Nintendo 3DS ou de la Nintendo Switch.Même si quelques opus et spin-offs ont été proposés sur mobiles, la licence n'est jamais arrivée sur une autre console. Mais l'exclusivité va sauter à l'arrivée du très attenduLors du dernier stream de Level5, les développeurs ont confirmé que Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur ne serait pas uniquement réservé aux joueurs Nintendo Switch.à cette occasion et profitera de certaines de ses fonctionnalités comme la compatibilité avec le mode souris.Mais le détail qui a choqué la communauté est que. Plus étonnant encore : ces deux versions serontSi l'absence d'exclusivité temporaire pour les consoles Nintendo peut surprendre, cette décision va permettre à un plus large public de découvrir les énigmes et les aventures du célèbre professeur.Pendant cette présentation, les équipes de Level5 ont aussi montré quelques-uns des ajouts et des fonctionnalités de ce nouvel opus. Entre autres, les joueurs découvriront un radar à pièces, une carte du monde, des déplacements améliorés et des énigmes permettront de développer votre ville. Si vous aimez les défis qui secouent les méninges, vous serez gâtés car il est confirmé queProfesseur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est, mais aucune date de sortie plus précise n'a encore été annoncée.