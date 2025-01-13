Nintendo Switch : Découvrez les sorties majeures prévues en 2025

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 janvier 2025 à 17h10
Si la Nintendo Switch 2 reste la nouveauté la plus attendue chez le constructeur nippon, sa grande sœur a encore de belles licences à offrir aux joueurs cette année.
Nintendo Switch : Découvrez les sorties majeures prévues en 2025
Pour la communauté Nintendo, l'année 2025 s'annonce particulièrement chargée. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la Nintendo Switch 2, victime de nombreuses fuites et même d'une présentation involontaire au cours du CES. S'il faut attendre la présentation officielle de la console pour confirmer sa date de sortie, l'actualité de la firme ne se limite pas à cette dernière. 

En effet, de nombreux titres feront leurs débuts en 2025 sur Nintendo Switch. Qu'il s'agisse de remakes de titres emblématiques des précédentes consoles, de portages ou de nouvelles licences, il y en aura pour tous les goûts. D'ailleurs, Nintendo a partagé sur X/Twitter une liste des sorties majeures qui surviendront au cours de l'année. 

Le Professeur Layton, les Pokémon, Samus Aran et des Hobbits invités sur Nintendo Switch en 2025

Dans une publication partagée sur son site officiel et relayée sur ses réseaux sociaux le 11 janvier 2025, Nintendo a partagé le calendrier des sorties à venir pour ses licences majeures.


Si certains des titres annoncés sortiront dans quelques semaines seulement, d'autres noms rappellent qu'ils arriveront dans le courant de l'année, sans date précise à l'heure actuelle. Pour ces titres, les dates de lancement seront certainement annoncées lors d'un prochain Nintendo Direct. Si vous recherchez une aventure colorée, vibrante et vous offrant de nombreuses heures de jeu, voici les titres vers lesquels craquer :
  • Donkey Kong Country Returns HD, le 16 janvier
  • Ender Magnolia: Bloom in the Mist, le 22 janvier
  • Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition, le 23 janvier
  • Hello Kitty Island Adventure, le 30 janvier
  • Sid Meier's Civilization VII, le 7 février
  • Tomb Raider IV-VI Remastered, le 14 février
  • Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, le 20 mars
  • Tales of the Shire, le 25 mars
  • Fantasy Life i : La Voleuse de Temps, en avril
  • Rune Factory: Guardians of Azuma, durant le printemps 2025
  • Légendes Pokémon : Z-A, en 2025
  • Metroid Prime 4: Beyond, en 2025
  • Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, en 2025
  • Capcom Fighting Collection 2, en 2025
  • Dragon Quest I & II HD-2D Remake, en 2025
Bien entendu, le catalogue de la Nintendo Switch inclura en 2025 des titres indépendants ajoutés via le Nintendo eShop ainsi que d'autres sorties physiques, à l'image de la sortie de Neva en version physique. Mais quels sont les titres Switch que vous attendez le plus cette année ? N'hésitez pas à nous partager votre liste dans les commentaires !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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