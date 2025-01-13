Nintendo Switch : Découvrez les sorties majeures prévues en 2025

Si la Nintendo Switch 2 reste la nouveauté la plus attendue chez le constructeur nippon, sa grande sœur a encore de belles licences à offrir aux joueurs cette année.

Le Professeur Layton, les Pokémon, Samus Aran et des Hobbits invités sur Nintendo Switch en 2025

There's plenty to look forward to on #NintendoSwitch this year. Which games are you most excited for?https://t.co/DeNlsRI6jz — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 11, 2025

Donkey Kong Country Returns HD, le 16 janvier

Ender Magnolia: Bloom in the Mist, le 22 janvier

Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition, le 23 janvier

Hello Kitty Island Adventure, le 30 janvier

Sid Meier's Civilization VII, le 7 février

Tomb Raider IV-VI Remastered, le 14 février

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, le 20 mars

Tales of the Shire, le 25 mars

Fantasy Life i : La Voleuse de Temps, en avril

Rune Factory: Guardians of Azuma, durant le printemps 2025

Légendes Pokémon : Z-A, en 2025

Metroid Prime 4: Beyond, en 2025

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, en 2025

Capcom Fighting Collection 2, en 2025

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, en 2025

Pour la communauté Nintendo, l'année 2025 s'annonce particulièrement chargée. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la Nintendo Switch 2, victime de nombreuses fuites et même d'une présentation involontaire au cours du CES. S'il faut attendre la présentation officielle de la console pour confirmer sa date de sortie, l'actualité de la firme ne se limite pas à cette dernière.En effet, de nombreux titres feront leurs débuts en 2025 sur Nintendo Switch.. D'ailleurs, Nintendo a partagé sur X/Twitter une liste des sorties majeures qui surviendront au cours de l'année.Dans une publication partagée sur son site officiel et relayée sur ses réseaux sociaux le 11 janvier 2025, Nintendo a partagéSi certains des titres annoncés sortiront dans quelques semaines seulement,. Pour ces titres, les dates de lancement seront certainement annoncées lors d'un prochain Nintendo Direct. Si vous recherchez une aventure colorée, vibrante et vous offrant de nombreuses heures de jeu, voici les titres vers lesquels craquer :Bien entendu,ainsi que d'autres sorties physiques, à l'image de la sortie de Neva en version physique. Mais quels sont les titres Switch que vous attendez le plus cette année ? N'hésitez pas à nous partager votre liste dans les commentaires !