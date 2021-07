Pokémon UNITE : Zeraora, comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir Zeraora dans Pokémon UNITE ?

Appuyez sur X pour ouvrir le sous-menu sur la gauche.

Allez dans la partie « Mail »

Ouvrez le message « Launch Bonus »

Zeraora vous sera offert

Disponible depuis ce 21 juillet,permet aux joueurs de s'affronter avec certains de leurs Pokémon préférés dans des combats intenses. Néanmoins, tous les Pokémon ne peuvent pas être joués et certains ne sont pas directement disponibles dans la sélection dès le lancement. C'est notamment le cas deAfin d'encourager les possesseurs d'une Nintendo Switch à tester, Tencent et The Pokémon Company se montrent généreux,qui pourrait très vite être apprécié des joueurs, d'autant que sa capacité Unité, permettant d'envoyer une puissante décharge électrique semble redoutable.Pour l'obtenir, rien de plus simple. Après avoir lancé le jeu et fini le tutoriel, ce qui ne devrait vous prendre que quelques minutes, rendez-vous dans le menu principal et suivez les étapes suivantes :Lors de votre prochaine partie,, qui n'est pas le Pokémon le plus difficile à prendre en main, étant donné qu'il peut facilement infliger de lourds dégâts et est assez mobile sur le champ de bataille.Vous avez jusqu'au 31 août pour le faire, après quoi il sera trop tard et(sauf sur mobiles). À l'avenir, d'autres offres de ce genre pourraient voir le jour, pour des événements spéciaux, comme pour le lancement mobiles, en septembre 2021.