Pokémon UNITE : Tortank est disponible

Les capacités de Tortank

La capacité Unité de Tortank

La liste des Pokémon présents dans Pokémon UNITE continue de s'agrandir petit à petit, avec le dernier arrivant qui n'est autre quedepuis ce 1septembre.Sûrement l'un des Pokémon les plus populaires de la licence,(Ranged Defender), et apporte un soutien non négligeable pour son équipe. Lors de chaque début de partie, ce dernier se trouve sous sa forme deavant d'Notre Pokémon détient plusieurs capacités, que ce soit sous sa forme Tortank, ou sous ses formes de Carapuce et Carabaffe. Ainsi, aux niveaux 1 et 3,(Pistolet à O), et(Coud'Krâne). Pistolet à O s'inscrit comme étant une attaque à distance, tandis que Coud'Krâne est une charge violente.Au niveau 5,: avec(Hydrocanon) et(Giclédo). Lorsqu'il atteindra le niveau 7, Caparuce aura d'ores et déjà évolué en Carabaffe et son attaque Coud'Krâne pourra à son tour être améliorée avec les deux capacités suivantes :(Tour Rapide).(Hydrotyphon) qu'il apprend dès le niveau 9 atteint. Cette attaque permet à notre Pokémon de tournoyer en tirant de l'eau, le tout dans une large zone.