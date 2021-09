Pokémon UNITE : La version française arrive avec la version mobile

Pokémon UNITE sera disponible en français via une mise à jour

Nouveau Pass de combat et récompenses à la clé

Après une première parution sur. Entièrement gratuit, les joueurs pourront télécharger le titre de, sans frais, via Google Play et l'App Store. Par ailleurs, ils pourront également acheter plusieurs objets en jeu. Mais l'information la plus importante, et surtout la plus attendue, est que le français arrive enfin.Les joueurs Nintendo Switch, mais aussi mobiles, vont pouvoir. Une mise à jour va en effet être déployée et permettra l'introduction de plusieurs langues, dont le français, mais aussi l'allemand, l'italien et l'espagnol.D'autre part,à partir du 22 septembre. Intitulé « Une ombre en apesanteur », celui-ci sera axé sur le thème de l'espace. Les joueurs pourront utiliser leur compte au Club des Dresseurs Pokémon ou leur compte Nintendo pour accéder à leur sauvegarde à la fois sur Nintendo Switch et sur leur appareil mobile.Enfin,, mais aussi pour célébrer les 5 millions de préinscriptions, les Dresseurs et Dresseuses qui termineront l'événement en jeu de la version mobile avant le 31 octobre recevront les récompenses suivantes : 1 000 Tickets Aeos, le permis Unité de Pikachu, et un Holo-costume spécial Pikachu au festival.