Pokémon Unite proposera des ranked et plusieurs cartes

Actuellement en phase de test en Chine,ne possède aucune date de sortie, mais ne devrait pas tarder à débarquer dans le monde entier. Grâce à ces tests, nous avons pu en apprendre un peu plus, notamment sur les cartes qui seront diverses et variées. À l'heure actuelle,, mais il n'est pas impossible que d'autres arrivent par la suite.Ces cartes possèdent différentes configurations (via Pokekalos ), avec une ou plusieurs lanes ou des objets placés différemment. Qui plus est, nous apprenons quePokémon Unite étant un MOBA,, poussant les joueurs à être les meilleurs. Sans surprise, les différents grades mettent en avant des Poké Ball, comme vous pouvez le voir ci-dessous.Il faudra cependant attendre encore un peu avant d'en savoir plus, mais aussi pour confirmer ces leaks. Nintendo ne devrait pas tarder à nous en dire plus, puisque