Pokémon UNITE : Gardevoir rejoint le champ de bataille

Gardevoir débarque dans Pokémon UNITE

Attention, Trainers! Gardevoir is arriving to the shores of Aeos Island on July 28!



Keep your eyes open for when this Ranged Attacker steps into battle this Wednesday! #PokemonUNITE pic.twitter.com/3eurxLvZH5 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 27, 2021

En effet, quelques jours à peine après sa sortie sur Nintendo Switch,. Il s'agit ni plus ni moins de, une créature de type attaquant qui viendra donc élargir les possibilités pour avoir la mainmise sur la partie et la dominer.Nous ne savons pas encore grand-chose de ses attaques et de ses capacités, mais nul doute que, et pourrait même figurer dans le haut de la tier list . Nous en saurons un peu plus ce mercredi 28 juillet, à l'occasion de son arrivée dansIl est également fort probable qu'il faille payer pour se le procurer, avec des pièces ou des gemmes.Pour rappel, les développeurs avaient d'ores et déjà indiqué que le MOBA allait recevoir de nombreux nouveaux Pokémon dans les semaines et mois suivant sa sortie. Compte tenu de son succès, nul doute qu'ils confirmeront leur dire, nous dévoilant peut-être rapidement une feuille de route pour nous éclairer.reste disponible sur Nintendo Switch depuis ce 21 juillet et arrivera sur mobiles en septembre. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos guides , notamment pour avoir un aperçu des meilleurs builds pour vos Pokémon préférés.