Pokémon UNITE dévoile son événement d'Halloween marquant l'arrivée de Rongrigou

a dévoilé, grâce à une nouvelle vidéo, l'événement spécial des'intitulant. Ilet sera déployé via une nouvelle mise à jour qui sera assez importante puisqu'elle comprendra, des nouveaux équipements et plein d'autres éléments.Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un Pokémon de type Normal et qui a fait son apparition dans la licence via la huitième génération. Dernière évolution de. Dans le trailer de présentation, nous le voyons en effet aller au contact des autres Pokémon, mais aussi cracher ce qui ressemble à des graines.En plus de l'arrivée de ce Pokémon,. Les environnements seront en effet décorés de plusieurs citrouilles ainsi que de plusieurs lumières festives suspendues. En parlant de citrouilles,avec, par exemple, une tête de citrouille, ou encore un sac à dos en forme de citrouille rempli de bonbons. Par ailleurs, nos créatures pourront, semble-t-il, lancer des attaques un peu spéciales mettant en scène ces Cucurbitaceae qui se trouveront dans les environs.. Pour rappel, Pokémon UNITE est disponible sur mobiles et Nintendo Switch, et ce, gratuitement.