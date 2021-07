Pokémon UNITE : Code dresseur et code ami

Comment trouver son code dresseur sur Pokémon UNITE ?

Ajouter un ami Pokémon UNITE avec un code dresseur

Appuyez sur X, à partir de l'écran du menu principal.

Rendez-vous dans le menu « Friends » (« Amis » une fois que le jeu sera traduit).

Allez ensuite dans le sous-menu « Friends Search.

Entrez le code dresseur du joueur que vous souhaitez ajouter. Si vous souhaitez ajouter un joueur avec qui vous êtes déjà ami Nintendo, vous devez appuyer sur la touche « - ». Cela ne fonctionne que si les comptes Nintendo et Pokémon UNITE sont liés.



Partagez vos codes dresseur Pokémon UNITE

Étant donné queest un jeu multijoueur, il est toujours mieux de jouer avec ses amis, d'autant qu'ici la bonne entente et la tactique peuvent être des éléments importants en vue de remporter la victoire finale. Pour ce faire, Tencent et The Pokémon Company permettent aux dresseurs en herbe d'avoir, code qui est propre à chaque compte du jeu, afin de se retrouver plus facilement. Cepeut être partagé afin de devenir, pour lancer une partie ensemble plus facilement.Avant tout chose, il faut donc trouver sonqui est une suite de lettres et de chiffres. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous le trouvons en bas de la carte dresseur juste au-dessus de votre pseudonyme. Pour y accéder, dans le menu, appuyez sur la touche « L ». Vous vous retrouverez sur la page « Trainer Info » où leest indiqué.L'opération est un peu plus longue, mais tout aussi simple. Pour, il faut, à partir du menu principal, suivre les étapes suivantes :Une fois que vous êtes doté de ce fameux code, vous allez pouvoir le partager afin que d'autres joueurs puissent vous inviter. À l'inverse, si vous êtes un joueur qui souhaite ajouter un ami, il suffit ensuite de suivre les étapes expliquées ci-dessus pour ajouter un ami et partir au combat ensemble. Notez que l'opération peut également s'effectuer via les codes ami, puisqu'en étant amis Nintendo, vous pouvez retrouver lesdirectement via le jeu.Pour trouver d'autres personnes avec qui jouer, n'hésitez pas àet seulement ces codes, en utilisant l'espace commentaires ci-dessous. Nous vous déconseillons de partager vos données personnelles, quelles qu'elles soient, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains d'utilisateurs malintentionnés.