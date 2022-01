Pokémon UNITE : Desséliande arrive, tout comme un nouveau mode tournoi

Don't go out in the woods alone! Trevenant is on its way to #PokemonUNITE, and it’s a Defender you need to see to be-leaf! pic.twitter.com/4y1q4oibgu — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) January 13, 2022

Depuis sa sortie, en juillet sur Nintendo Switch,a séduit de nombreux joueurs et les développeurs sont très satisfaits de leurs retours et l'implication de la communauté, qui a depuis vu le MOBA arriver sur les mobiles. Dans une publication sur le site officiel, Masaaki Hoshino, producteur du jeu, explique dans un premier temps que, permettant donc aux meilleures équipes de s'affronter dans un format plus officiel.Dans un second temps, et pour aller avec cette annonce, il a été précisé que, lequel aurait pour objectif « d'aplanir les disparités entre les joueurs, quel que soit le grade de leurs objets tenus ». Aucun autre détail n'a été donné, mais nous en saurons plus sur ce nouveau mode, et ses spécificités, très vite.L'autre annonce importante en lien avecest l'arrivée prochaine d'un nouveau combattant, qui n'est autre que, Pokémon de la sixième génération. Il rejoindra les rangs des défenseurs et pourrait être particulièrement utile à votre équipe. Un premier aperçu est d'ailleurs disponible dans la vidéo ci-dessous.est pour rappel disponible sur Nintendo Switch et mobiles, mais pas sur PC. Vous pouvez retrouver notre tier list ici