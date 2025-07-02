Pokémon Pocket vous invite à récupérer une carte sucrée et festive

Charmilly amène un peu de douceur dans Pokémon Pocket dans le cadre d'un événement de combat solo limité dans le temps. Découvrez comment participer et les récompenses disponibles.
Lors des défis solo, les joueurs de Pokémon Pocket
peuvent obtenir des cartes promotionnelles possédant des illustrations inédites grâce aux boosters Promo-A. Pour accompagner les débuts de l'extension La clairière d'Évoli, un événement butin est proposé aux dresseurs depuis le 2 juillet 2025. À cette occasion, Charmilly est mis à l'honneur avec une carte Illustration rare
aux allures de goûter festif. Mais pour l'ajouter à votre collection, il faut prouver votre valeur.
Une profusion de sucre dans Pokémon Pocket avec l'événement butin Charmilly
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Charmilly est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo-A
.
De nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes. Lors de cet événement, vous pourrez récupérer Charmilly dans sa version Illustration rare, mais aussi un Voltali holographique, un Draco, un Sorbébé et un Nanméouïe.
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A, recommencez autant de fois que possible le défi Expert
. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Le deck Charmilly contenant à la fois des Pokémon Plante, Eau et Psy, il peut être difficile de savoir quelle stratégie adopter. Mais dans la mesure du possible, privilégiez les Pokémon de type Acier pour les niveaux les plus difficiles ou ceux de type Feu pour les défis Facile et Moyen.
L'événement butin de Charmilly est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 2 au 12 juillet 2025 à 7h59, heure française
commentaire (0)