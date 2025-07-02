Pokémon Pocket vous invite à récupérer une carte sucrée et festive

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 juillet 2025 à 18h33
Charmilly amène un peu de douceur dans Pokémon Pocket dans le cadre d'un événement de combat solo limité dans le temps. Découvrez comment participer et les récompenses disponibles.
Pokémon Pocket vous invite à récupérer une carte sucrée et festive
Lors des défis solo, les joueurs de Pokémon Pocket peuvent obtenir des cartes promotionnelles possédant des illustrations inédites grâce aux boosters Promo-A. Pour accompagner les débuts de l'extension La clairière d'Évoli, un événement butin est proposé aux dresseurs depuis le 2 juillet 2025. À cette occasion, Charmilly est mis à l'honneur avec une carte Illustration rare aux allures de goûter festif. Mais pour l'ajouter à votre collection, il faut prouver votre valeur.

Une profusion de sucre dans Pokémon Pocket avec l'événement butin Charmilly

Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Charmilly est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. 

pp-charmilly-defi
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo-A.

De nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection

Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes. Lors de cet événement, vous pourrez récupérer Charmilly dans sa version Illustration rare, mais aussi un Voltali holographique, un Draco, un Sorbébé et un Nanméouïe.

pp-charmilly-cartes
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A, recommencez autant de fois que possible le défi Expert. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Le deck Charmilly contenant à la fois des Pokémon Plante, Eau et Psy, il peut être difficile de savoir quelle stratégie adopter. Mais dans la mesure du possible, privilégiez les Pokémon de type Acier pour les niveaux les plus difficiles ou ceux de type Feu pour les défis Facile et Moyen.

L'événement butin de Charmilly est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 2 au 12 juillet 2025 à 7h59, heure française
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Domination céleste dévoile ses cartes et sa date de sortie
Pokémon Pocket 23 juillet 2026

Pokémon Pocket : Domination céleste dévoile ses cartes et sa date de sortie

En juin dernier, la chaîne YouTube Pokémon annonçait en fanfare le double lancement d'extensions dédiées à Rayquaza, y compris avec Domination céleste. Un nouveau trailer du nouveau set de Pokémon Pocket a été mis en ligne et il s'annonce épique.
Pokémon Pocket envahi par d'adorables toutous pour sa Pioche miracle mensuelle
Pokémon Pocket 19 juillet 2026

Pokémon Pocket envahi par d'adorables toutous pour sa Pioche miracle mensuelle

Un événement wouftastique vient tout juste de commencer dans Pokémon Pocket ! Préparez-vous à voir des chiens dans votre Pioche miracle, dans vos missions et même sur votre terrain de jeu.
Pokémon Pocket : Tentez de gagner un Zorua givré lors de cet événement temporaire
Pokémon Pocket 16 juillet 2026

Pokémon Pocket : Tentez de gagner un Zorua givré lors de cet événement temporaire

Pour combattre la chaleur, Pokémon Pocket vous propose d'ajouter une carte enneigée à votre collection ainsi que 4 autres cartes promo exclusives. Découvrez comment les récupérer.

commentaire (0)