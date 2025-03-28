Pokémon Pocket : Tout savoir sur le fonctionnement des Parties classées

Montrez la puissance de votre équipe et défiez des dresseurs toujours plus redoutables dans les Parties classées de Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket
propose un système de parties classées pour permettre aux joueurs les plus compétitifs de prouver leur valeur face à des dresseurs du monde entier. Participer permet d'obtenir des récompenses exclusives, tant via leur niveau global qu'en accomplissant des missions dédiées. Avant de construire vos decks et de partir au combat, voici tout ce qu'il y a à connaître sur le classement des joueurs et le système de saison.
Les règles des Parties classées et le système de classement utilisé dans Pokémon Pocket
Les parties classées sont accessibles à tous les joueurs de Pokémon Pocket de niveau 3 et plus
. Cette condition est indispensable car ce n'est qu'à cette condition que le Mode Versus et les Parties classées se débloquent. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Combat, de choisir le mode Versus puis d'appuyer sur la catégorie correspondante. Choisissez votre deck préféré ou créez un nouveau jeu de 20 cartes, puis lancez la recherche d'adversaire.
Dans ce mode de jeu, un système de classement représenté par différentes Poké Ball
détermine le niveau global du joueur et son type d'adversaire pour le matchmaking. Chaque palier possède 4 niveaux différents allant de 1 à 4. En gagnant des combats, le joueur augmente son niveau de palier et peut rejoindre le rang suivant. Pokémon Pocket répartit les joueurs dans 5 paliers différents
:
- Le palier Débutant, représenté par un symbole gris
- Le palier Poké Ball
- Le palier Super Ball
- Le palier Hyper Ball
- Le palier Master Ball, réservé aux 10 000 meilleurs combattants de Pokémon Pocket
Une fois que le matchmaking a trouvé un adversaire, le combat commence. Chaque joueur n'a alors que 20 minutes pour terminer la partie. À chaque tour, le joueur a 85 secondes pour agir,
que ce soit en plaçant des Pokémon sur le banc, en utilisant des énergies ou en attaquant. Comme dans un combat classique, le premier à cumuler 3 points remporte le duel. Le gagnant remporte alors 10 points par duel gagné, ainsi que des points d'expérience.
Il est important de préciser que les joueurs du palier Débutant ne peuvent pas perdre de points en cas de défaites
. Entre le palier Poké Ball 1 et Super Ball 1, les joueurs ne peuvent pas perdre de niveau, mais en revanche, ils peuvent perdre des points en cas de défaite. Enfin, au-delà du rang Super Ball 1, perdre trop de points en cas de défaites répétées peut conduire à une relégation au palier inférieur.
Sur l'écran de la session Parties classes, le joueur peut voir son niveau général, mais aussi le nombre de points restants avant d'atteindre le palier supérieur. En cas de victoires consécutives, vous gagnez plus de points. Cependant, ce bonus est cumulatif seulement jusqu'à 5 victoires consécutives. Passé ce seuil, les points gagnés sont identiques.
Les saisons des parties classées, leurs missions et leurs récompenses
En moyenne, une saison classée de Pokémon Pocket s'étalera sur un mois. Ainsi, la toute première saison classée (la saison A2b) sera active du 28 mars au 27 avril.
Dès qu'une saison s'achève, les participants reçoivent en récompense un emblème correspondant à leur niveau final. Puis quand une nouvelle saison débute, le niveau est réinitialisé en se basant sur l'expérience du joueur lors de la saison écoulée.
Tenter les parties classées peut être intimidant, surtout pour les débutants. Afin d'éviter ce problème, Pokémon Pocket met tout en œuvre pour trouver un adversaire de niveau équivalent. Si aucun joueur n'est disponible, une IA peut combattre les joueurs.
D'ailleurs, pour inciter le public à découvrir cette fonctionnalité, des missions dédiées
avec de nombreux cadeaux à récupérer sont proposées.
Pour la première saison classée, les missions dédiées proposent des objectifs simples comme créer un deck, participer à un certain nombre de parties classées ou remporter un match. En les validant, les joueurs peuvent obtenir des Sabliers boosters, des Sabliers Miracle, des Poudres Éclat et même un booster de Réjouissances Rayonnantes.
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