Pokémon Pocket : Si vous n'ouvrez pas vos boosters quotidiens, voilà ce qui peut vous arriver

Les utilisateurs de Pokémon Pocket peuvent ouvrir un booster gratuit toutes les 12 heures. Mais s'ils oublient leurs deux paquets quotidiens, ils risquent de perdre beaucoup.
Pour des millions de dresseurs, l'ouverture des boosters quotidiens de Pokémon Pocket
est devenue un rituel dans leur routine. Que ce soit sur le chemin de l'école, à la pause déjeuner ou juste avant de dormir, chaque utilisateur attend avec impatience le moment où il pourra ouvrir son paquet gratuit.
Si nous sommes nombreux à l'ouvrir dès que nous recevons la notification qu'un booster est disponible, certains attendent d'avoir leurs deux paquets du jour
. Mais cette habitude peut coûter cher.
La Vitalité Booster de Pokémon Pocket bloquée si deux paquets ne sont pas ouverts
Depuis l'écran d'accueil de Pokémon Pocket, chaque joueur peut savoir combien de temps il doit patienter avant la prochaine ouverture.
Pour cela, il lui suffit de regarder la Vitalité Booster, barre centrale sous forme de décompte visible sous les paquets. Dès que le décompte est terminé, un booster est ajouté à la réserve
, en haut à droite de l'écran. Généralement, les joueurs ouvrent ce paquet avant que la jauge de Vitalité Booster ne soit remplie une deuxième fois.
Mais par manque de temps, parce qu'ils sont malades ou que le smartphone n'est pas à portée de main, deux boosters peuvent se cumuler dans la réserve. Or, dans Pokémon Pocket, il est impossible d'accumuler plus de 2 paquets à ouvrir
. Quand la réserve est pleine, la Vitalité booster est désactivée. Tant qu'un des deux boosters en attente n'est pas ouvert, le compte à rebours de 12 heures ne se lance pas.
De fait, les joueurs concernés doivent attendre plus longtemps que les autres pour ouvrir un nouveau paquet, ou dépenser des monnaies en jeu pour accélérer le processus. Si vous voulez avoir toutes les chances de compléter votre collection ou d'obtenir des cartes rares sans perdre d'objets, pensez donc bien à ouvrir vos paquets du jour avant le délai imparti.
commentaire (0)