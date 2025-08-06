Pokémon Pocket : Récupérez jusqu'à 5 cartes inédites avec cet événement en jeu

Évolution du célèbre Pokémon infirmière, Leuphorie vous met à l'épreuve dans un nouvel événement accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket. Les plus chanceux pourront d'ailleurs obtenir en récompense une carte exclusive.
Lors des défis solo, les joueurs de Pokémon Pocket
peuvent obtenir des cartes promotionnelles possédant des illustrations inédites grâce aux boosters Promo-A. Il arrive également que de nouvelles cartes encore jamais vues en jeu fassent leurs débuts de cette manière. Pour le lancement de Sagesse entre ciel et mer, ce type de carte est à l'honneur dans l'événement de combat solo avec Leuphorie EX, le Pokémon Bonheur
. Mais pour l'ajouter à votre collection, il faut prouver votre valeur.
Leuphorie EX soigne les blessures et met au défi les dresseurs de Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Leuphorie EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo-A
.
De nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez récupérer la carte de Leuphorie EX, une carte exclusive car elle n'est pas présente de base dans l'extension Sagesse entre ciel et mer.
Mais le booster Promo-A peut aussi inclure un Kangourex holographique, un Démolosse, un Hypotrempe ou un Loupio. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A, recommencez autant de fois que possible le défi Expert
. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Pour augmenter vos chances de victoire, l'application vous recommande de privilégier les decks de type Combat. Mais attention car chaque deck Leuphorie affronté inclut des types variés, ce qui peut rendre le combat plus complexe.
L'événement combat solo de Leuphorie EX est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 6 au 16 août 2025 à 7h59, heure française
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