Pokémon Pocket : Récupérez 60 Sabliers booster et plus encore avec cet événement temporaire

Devenue une tradition, la semaine bonus revient dans Pokémon Pocket. Découvrez la liste des missions à accomplir et les récompenses offertes aux joueurs.

Au même titre que la Pioche miracle ou les événements de combat solo, la semaine bonus s'est imposée au fil du temps comme un événement mensuel récurrent dans Pokémon Pocket. Prisé des nouveaux joueurs comme des vétérans, ce défi temporaire permet d'amasser des Sabliers et d'autres cadeaux. À partir du 6 juin 2026, la semaine bonus revient en jeu avec de nouveaux défis et de belles récompenses à la clé.

Partagez des cartes, échangez et connectez-vous à Pokémon Pocket pour obtenir des cadeaux

Dans l'onglet Missions de l'application, les joueurs peuvent découvrir une catégorie Semaine bonus. Celle-ci liste plusieurs objectifs faciles à valider, comme le fait de se connecter à Pokémon Pocket chaque jour pendant une semaine. En validant certaines de ces missions, les utilisateurs pourront obtenir jusqu'à 60 Sabliers booster, 24 Sabliers miracle et 30 Sabliers échange.

Contrairement aux éditions précédentes de la semaine bonus, seule la première connexion suivant le début de l'événement offrira une récompense, à savoir un cadre inspiré par l'écran d'accueil du jeu. Pour valider les autres objectifs, il faudra notamment faire des échanges avec vos amis, utiliser la fonction Partage à plusieurs reprises pour offrir des cartes, envoyer des remerciements ou ajouter des cartes à votre liste de souhaits.

Une barre de progression bonus permettant de récupérer d'autres surprises

Chaque mission validée fera avancer une barre de progression visible en haut de l'écran de l'onglet Semaine bonus. Si vous parvenez à valider respectivement 4, 8 et 12 missions, vous pourrez obtenir des récompenses supplémentaires utiles pour les échanges. En effet, grâce à cette barre bonus, les joueurs récupéreront en extra 10 000 Poudres éclat et 90 Sabliers échange.

Cependant, ces missions classiques et bonus ne sont présentes en jeu que pour une durée limitée. Vous pourrez les retrouver dans Pokémon Pocket à partir du 6 juin et elles resteront actives jusqu'au 13 juin 2026.