Pokémon Pocket : Quelles sont les 10 cartes les plus rares de Choc Spatio-temporel ?

Parmi les 205 cartes à récupérer dans l'extension Choc Spatio-temporel, découvrez les 10 nouvelles cartes les plus rares et les plus difficiles à obtenir dans Pokémon Pocket.
Les adeptes du JCC papier de Pokémon
vous le diront : il n'y a que peu de sensations qui peuvent égaler le frisson ressenti à la découverte d'une carte difficile à avoir dans un paquet. Ce mélange d'excitation, de curiosité et de peur survient également à l'ouverture d'un booster dans Pokémon Pocket
. Avec la sortie de Choc Spatio-temporel, la recherche des cartes les plus rares devient une activité prisée
et partagée en famille ou entre amis.
La Pioche miracle et les échanges peuvent faciliter l'obtention des cartes les plus prisées de la série. Cependant, l'ouverture de boosters reste la méthode la plus accessible et la plus rapide. Néanmoins, la chance devra être de votre côté pour tenter d'ajouter l'une de ces 10 cartes à votre cartodex.
Des taux d'obtention assez bas dans les boosters Pokémon Pocket
Comme ce fut le cas à la sortie de Puissance génétique, les joueurs n'ont que 0,050% de chances d'obtenir un paquet contenant des cartes rares, qu'elles soient holographiques ou immersives
. Mais Pokémon Pocket inclut des statistiques encore plus intimidantes. En effet, ils prennent en compte les chances d'obtention d'une carte située en 4e ou en 5e position dans un paquet. Ce facteur peut augmenter ou réduire la probabilité de tomber sur une carte très rare, notamment celles à 3 étoiles et à une couronne.
Les 10 cartes les plus difficiles à obtenir dans l'extension Choc Spatio-temporel de Pokémon Pocket
Obtenir l'une de ces 10 cartes peut donc réclamer beaucoup de temps et de chance
, surtout si elle est à l'effigie de l'un de vos Pokémon préférés. Toutefois, certains joueurs seront surpris de découvrir que des cartes appartenant au set principal peuvent se révéler plus difficiles à avoir que certaines cartes secrètes. Découvrez en détail les 10 cartes ou types de cartes les plus difficiles à obtenir dans Choc Spatio-temporel :
- 10. Les cartes Pokémon EX (entre 1,666 et 6,664 % de chances d'obtention)
- 9. Les cartes 2 étoiles Dresseur (entre 0,5 et 2 % de chances d'obtention)
- 8. Les cartes 2 étoiles Pokémon EX Full Art (entre 0,5 et 2 % de chances d'obtention)
- 7. Simiabraz EX Alternative rare (entre 0,041 et 0,116 % de chances d'obtention)
- 6. Gallame EX Immersive rare (entre 0,041 et 0,116 % de chances d'obtention)
- 5. Darkrai EX Alternative rare (entre 0,041 et 0,116 % de chances d'obtention)
- 4. Dialga EX Immersive rare (entre 0,222 et 0,888 % de chances d'obtention)
- 3. Palkia EX Immersive rare (entre 0,222 et 0,888 % de chances d'obtention)
- 2. Dialga EX Gold Rare (entre 0,020 et 0,080 % de chances d'obtention)
- 1. Palkia EX Gold Rare (entre 0,020 et 0,080 % de chances d'obtention)
Si vous obtenez l'une de ces cartes lors de vos premières ouvertures de cette nouvelle extension, vous figurez parmi les joueurs les plus chanceux de la communauté. Pour les autres, ne perdez pas espoir : vous pourriez avoir une bonne surprise en ouvrant vos boosters quotidiens.
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