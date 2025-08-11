Pokémon Pocket promet une surprise majeure d'ici la fin de l'année

Chaque jour, des millions de dresseurs à travers le monde s'amuse à ouvrir des boosters dans Pokémon Pocket. Mais pour inciter le public à revenir sur l'application, DeNA, le développeur du titre, voit les choses en grand.
À ses débuts en octobre 2024, Pokémon Pocket
a captivé des millions de joueurs désireux d'ouvrir quotidiennement des paquets de cartes numériques. Presque un an après, l'engouement des dresseurs et dresseuses demeure intact avec une moyenne de 39 millions de joueurs mensuels actifs
au regard du bilan de DeNA pour le premier trimestre de l'année fiscale
.
Cependant, les développeurs de Pokémon Pocket
ont noté une baisse du taux de rétention des joueurs existants. Si les raisons de cette diminution des joueurs ne sont pas communiquées, certains facteurs comme les sorties trop fréquentes de nouvelles extensions, les problèmes liés au système d'échange ou une forme de lassitude peuvent être en cause. Mais le développeur veut y remédier.
L'objectif premier de Pokémon Pocket : améliorer la fréquence de connexion des joueurs
À la page 10 du rapport en question, il est précisé que chaque nouvelle sortie d'extension (comme la récente série Sagesse entre ciel et mer) et les événements en jeu sont généralement bien accueillis par le public. Cependant, l'application peine à maintenir son nombre d'utilisations quotidiennes
entre deux éléments majeurs.
En vue d'améliorer ce point, les responsables de DeNA expliquent que « les initiatives visant à améliorer le taux de rétention et la fréquence de connexion, telles que l'amélioration de l'expérience de collecte, sont des objectifs clés
». Dans cette optique, le développeur prévoit de sortir une importante mise à jour pour Pokémon Pocket
. Sachant que le premier anniversaire du jeu approche à grands pas, celle-ci pourrait être en lien avec ces festivités.
Une importante mise à jour prévue dans les prochains mois
Le développement de cette mise à jour majeure aurait déjà débuté à en croire le ditrapport. Cependant, aucune information concernant son contenu, les possibles fonctionnalités ajoutées ou sa date de sortie n'ont été dévoilées. Le document précise que tous ces détails seront révélés à une date ultérieure. Cependant, il est précisé qu'elle sortira avant la fin de l'année civile, soit avant le 31 décembre 2025
.
Néanmoins, il est probable que cette mise à jour arrive aux alentours du 30 octobre, date de lancement de Pokémon Pocket. Dès que nous en saurons davantage, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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