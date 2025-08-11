Pokémon Pocket promet une surprise majeure d'ici la fin de l'année

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 août 2025 à 15h47
Chaque jour, des millions de dresseurs à travers le monde s'amuse à ouvrir des boosters dans Pokémon Pocket. Mais pour inciter le public à revenir sur l'application, DeNA, le développeur du titre, voit les choses en grand.
Pokémon Pocket promet une surprise majeure d'ici la fin de l'année
À ses débuts en octobre 2024, Pokémon Pocket a captivé des millions de joueurs désireux d'ouvrir quotidiennement des paquets de cartes numériques. Presque un an après, l'engouement des dresseurs et dresseuses demeure intact avec une moyenne de 39 millions de joueurs mensuels actifs au regard du bilan de DeNA pour le premier trimestre de l'année fiscale

Cependant, les développeurs de Pokémon Pocket ont noté une baisse du taux de rétention des joueurs existants. Si les raisons de cette diminution des joueurs ne sont pas communiquées, certains facteurs comme les sorties trop fréquentes de nouvelles extensions, les problèmes liés au système d'échange ou une forme de lassitude peuvent être en cause. Mais le développeur veut y remédier.

L'objectif premier de Pokémon Pocket : améliorer la fréquence de connexion des joueurs 

À la page 10 du rapport en question, il est précisé que chaque nouvelle sortie d'extension (comme la récente série Sagesse entre ciel et mer) et les événements en jeu sont généralement bien accueillis par le public. Cependant, l'application peine à maintenir son nombre d'utilisations quotidiennes entre deux éléments majeurs. 

sagesse-ciel-mer-boosters
En vue d'améliorer ce point, les responsables de DeNA expliquent que « les initiatives visant à améliorer le taux de rétention et la fréquence de connexion, telles que l'amélioration de l'expérience de collecte, sont des objectifs clés ». Dans cette optique, le développeur prévoit de sortir une importante mise à jour pour Pokémon Pocket. Sachant que le premier anniversaire du jeu approche à grands pas, celle-ci pourrait être en lien avec ces festivités.

À lire également

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Sagesse entre ciel et mer

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Sagesse entre ciel et mer

Une importante mise à jour prévue dans les prochains mois

Le développement de cette mise à jour majeure aurait déjà débuté à en croire le ditrapport. Cependant, aucune information concernant son contenu, les possibles fonctionnalités ajoutées ou sa date de sortie n'ont été dévoilées. Le document précise que tous ces détails seront révélés à une date ultérieure. Cependant, il est précisé qu'elle sortira avant la fin de l'année civile, soit avant le 31 décembre 2025

pokemon-pocket-r&eacute;jouissances-rayonnates-cartes
Néanmoins, il est probable que cette mise à jour arrive aux alentours du 30 octobre, date de lancement de Pokémon Pocket. Dès que nous en saurons davantage, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket promet un changement majeur dans quelques semaines
Pokémon Pocket 01 septembre 2026

Pokémon Pocket promet un changement majeur dans quelques semaines

Pokémon Pocket s'est invité lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 via des épreuves, mais aussi avec un trailer. Ce dernier annonce d'ailleurs une nouveauté majeure pour l'anniversaire du titre.
Pokémon Pocket Codes (Septembre 2026)
Pokémon Pocket 30 août 2026

Pokémon Pocket Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Pokémon Pocket, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pokémon Pocket : Les missions secrètes de l'Ambition de la Team Rocket et comment les valider
Pokémon Pocket 27 août 2026

Pokémon Pocket : Les missions secrètes de l'Ambition de la Team Rocket et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension L'Ambition de la Team Rocket et les récompenses qui y sont rattachées.

commentaire (0)