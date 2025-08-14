Pokémon Pocket : Profitez pour une durée limitée de réductions sur l'achat de Poké Lingots

Pour la première fois depuis le lancement du jeu, Pokémon Pocket propose des soldes sur l'achat de Poké Lingots, sa monnaie premium.
Si Pokémon Pocket
est un jeu free-to-play, les dresseurs et dresseuses qui le souhaitent peuvent acheter des objets exclusifs ou ouvrir plus de boosters quotidiens en dépensant des Poké Lingots
. Cette monnaie premium peut être obtenue en gagnant des niveaux ou en dépensant de l'argent réel. Mais cette deuxième option a tendance à rebuter les joueurs.
Pour les inciter à dépenser quelques euros, DeNA a lancé la toute première période de soldes dans Pokémon Pocket
. Pendant quelques jours seulement, des réductions sont appliquées sur l'achat de Poké Lingots. Mais attention : toutes les offres proposées dans la boutique en jeu ne sont pas concernées.
Des réductions temporaires à ne pas manquer dans Pokémon Pocket
Les joueurs intéressés peuvent en profiter en se rendant dans l'onglet « Achat de Poké Lingots » dans la boutique en jeu
de Pokémon Pocket. Les promotions sont disponibles depuis le 14 août 2025 et resteront accessibles jusqu'au 24 août prochain
. Les offres promotionnelles sont indiquées par un petit encart gris indiquant le nombre de jours restants avant le retour au tarif normal.
Au total, trois offres préférentielles sont proposées :
- Le pack de 30 Poké Lingots (payants) avec 30 Poké Lingots (non payants) offerts à 5,99 euros
- Le pack de 75 Poké Lingots (payants) avec 39 Poké Lingots (non payants) offerts à 14,99 euros
- Le pack de 250 Poké Lingots (payants) avec 110 Poké Lingots (non payants) offerts à 49,99 euros
Ces offres sont avantageuses car, à titre de comparaison, le pack à 4,99 euros proposé toute l'année est composé de 25 Poké Lingots payants et d'un seul Poké Lingot non payant offert
. C'est donc le bon moment pour faire des économies, à condition de savoir comment utiliser correctement ces deux monnaies.
Quelle différence y a-t-il entre les Poké Lingots payants et non payants ?
Si les deux monnaies sont identiques sur le plan visuel, leur mode d'obtention est différent. Les lingots non payants peuvent être obtenus gratuitement en jouant, tandis que les payants impliquent un achat en argent réel.
Les Poké Lingots peuvent être dépensés pour ouvrir des boosters quand les joueurs n'ont plus de sabliers ou pour recharger la jauge de la Pioche miracle
(toujours si vous manquez de sabliers). Cependant, avant l'achat, il est précisé que les Poké Lingots non payants sont utilisés en priorité. Étant rares à obtenir, ils incitent les joueurs à dépenser quelques euros si leur réserve de lingots est vide.
Rappelons pour conclure que l'achat de monnaies premium payantes, que ce soit dans Pokémon Pocket ou dans un autre jeu, est uniquement réservé aux personnes majeures. Les mineurs doivent toujours demander l'autorisation à leurs parents ou à leur tuteur avant de procéder à de tels achats.
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